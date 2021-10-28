В Киеве запустили 5G-лабораторию возле телевышки: все подробности и фото

В Киеве запустили технологическую площадку, покрытую сетью 5G, 5G-lab в киевском инновационном парке Unit.City. Об этом сообщает корреспондент Delo.ua с места событий.

28 октября в Украине начала работу первая тестовая зона технологии 5G. Эта сеть в 10 раз быстрее сети 4G, которой сейчас уже пользуются украинцы. Комплексные отраслевые решения 5G закладывают основание для цифровизации предприятий. 5G — это фундаментальная инфраструктура, поддерживающая цифровую трансформацию общества и экономики на базе повсеместно доступных сетей и интеллектуальных технологий. Технологии 5G играют немаловажную роль в модернизации предприятий во всех отраслях.

Фото: Дмитрий Бунецкий / Delo.ua

"Когда министерство начало работу в 2019 году, задача была — предоставить 95% украинцев качественное 4G покрытие. Но это не финал, нам нужны инновации. Как и большинство стран, Украина требует 5G. Но это связь, которая приносит пользу не столько потребителю, сколько бизнесу. На этой площадке предприниматели могут придумывать бизнес-кейсы, а те, кто имеют страхи перед 5G, смогут прийти и посмотреть, как все работает в реальности, и увидеть, что их страхи беспочвенны", — сказал в ходе презентации заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест.

Фото: Дмитрий Бунецкий / Delo.ua

В свою очередь СEO компании "Vodafone Украина" Ольга Устинова отметила, что в данной лаборатории посетители смогут заглянуть в будущее.

"В Украине есть ряд пилотных проектов, где мы тестируем новые решения совместно с "Corum Свет Шахтера" и угольной фабрикой в Павлограде. К сожалению, это только пилоты. Мы формируем спрос на технологию 5G, потому что пока технология LTE неплохо справляется с задачами, которые есть у потребителя. Но 5G это скорость передачи данных, меньшие задержки, и когда есть площадки, где можно протестировать, попробовать, придумать уникальные для Украины процессы и продукты, это круто", — сказала Устинова.

Фото: Дмитрий Бунецкий / Delo.ua

Директор Huawei в Украине Ма Ци отметил, что в Китае сеть 5G давно используют в энергетике, транспорте, медицине, а также в домохозяйствах.

"В Украине, как мы знаем, эти отрасли развиты, есть разветвленная энергетика и сети электропередач. Я уверен, что опыт Китая и Европы поможет Украине и подтолкнет ее к цифровизации экономики", — сказал Ма Ци.

При этом представитель Huawei Дмитрий Герасименко сообщил, что разрешение на использование сети 5G Lab получила от НКРСИ летом сроком на полгода, поэтому в декабре его нужно будет продлить.

Протестировать возможности 5G с сегодняшнего дня можно на инновационной площадке 5G Lab, открывшейся в UNIT.City. Найти лабораторию достаточно просто: Unit.City расположен возле Киевской телевышки — самого высокого объекта Украины. Сама площадка находится в здании IT-Академии, в подвале.

5G Lab — это первая в Украине технологическая площадка, которая продемонстрирует работу 5G. Здесь можно протестировать инновационные разработки, решения, услуги и устройства. На площадке будут представлены кейсы использования 5G, успешно работающие за границей. Преимущества использования высокоскоростных технологий 5G на примере собственных разработок продемонстрировали компании GlobalLogic и Sensorama.

Лаборатория находится на базе технологического парка UNIT.City и доступна по предварительной записи как резидентам технопарка, так и всем желающим.

График работы 5G Lab: вторник — суббота с 11-00 до 19-00. В лаборатории будет находиться администратор, который предоставит общую информацию о технологической площадке и условиях работы там.

Напомним, ранее Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что первые конкурсы на частоты для связи пятого поколения будут проведены в 2022 году.

Сейчас 5G находится в состоянии развития. Как рассказал во время выступления на 12-м Международном форуме мобильного широкополосного доступа в Дубае исполнительный директор и президент подразделения продуктов и решений в отрасли ИКТ компании Huawei Дэвид Ван, сейчас по всему миру развернуто более 1,5 млн базовых станций 5G, которые обеспечивают работу 176 коммерческих сетей пятого поколения.

Самая крупная сеть в мире находится в Китае. Как уже писало Delo.ua, по словам замминистра промышленности и информатизации КНР Лю Лехуна, по состоянию на февраль 2021 года в стране было построено 792 тысячи базовых станций 5G, к которым подключены 260 млн терминалов.