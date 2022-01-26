Intel выиграл высший суд Европы суд по антимонопольному делу на 1,06 млрд евро

Американская компания Intel вышла победителем в антимонопольном деле, которое тянется с 2009 года. Вторая высшая инстанция Европейского суда отменила штраф в размере 1,06 млрд евро, наложенный Еврокомиссией на производителя чипов. Об этом сообщает engadget.com.

В 2009 году Европейская комиссия установила, что Intel злоупотребляет доминирующим положением на рынке и наносит ущерб конкурентам, так как стимулирует использование своих микропроцессоров вместо чипов AMD.

Компания обжаловала это решение, но в 2014 году суд общей юрисдикции оставил штраф в силе. Однако в 2017 году высшая инстанция Европейского суда постановила пересмотреть штраф. Она отправила дело обратно в суд общей юрисдикции на том основании, что не была проведена экономическая оценка того, как деятельность Intel повлияла на способность конкурировать с ним.

Теперь Верховный суд вынес свое решение, в котором подтвердил, что Еврокомиссия провела неполный анализ схемы скидок компании все эти годы. Таким образом, невозможно установить, были ли скидки, предложенные Intel производителям, "способными иметь антиконкурентные последствия".

Общий суд также решил, что он не в состоянии определить размер штрафа, который должен заплатить Intel, поэтому отменил взыскание, наложенное на производителя чипов.

Однако решение все еще может быть обжаловано.

Тем временем у корпорации Intel большие планы. Она собирается инвестировать 20 миллиардов долларов в строительство завода по производству передовых полупроводниковых микросхем недалеко от Колумбуса, штат Огайо.

Это должно помочь решить проблему нехватки чипов, с которой пытаются справиться и другие производители.