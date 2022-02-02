IT-компания Admitad вложила в трансформацию уже $30 млн, в планах - создание сервисов управления заработком в Сети

Группа компаний Admitad, работающая на стыке MarTech и AdTech, в течение трех лет вложила более 30 млн долларов в масштабный процесс своей трансформации, в том числе в покупку компаний, создание представительств в странах, а также запуск и масштабирование новых бизнесов с помощью стартап-студии Admitad Projects.

"На создание, приобретение и внедрение бизнесов в новую интернациональную структуру было потрачено более 30 млн долларов. Группа ушла от образа партнерской сети и продолжает создавать глобальную IT-компанию с маркетинговыми и финансовыми сервисами", - говорится в ее сообщении.

За 2021 год партнеры Admitad Affiliate привлекли продаж на 7,8 млрд долларов, в то время как общий объем покупок, привлеченных всеми бизнесами группы компаний, составил 11,6 млрд долларов.

В новую структуру Admitad на данный момент входит восемь B2B- и один B2C-бизнес, которые выросли внутри компании или были приобретены. Компания инвестирует в B2C сервисы (например, Letyshops и Litnet) с 2015 года.

Ныне она располагает офисами в девяти странах, включая Украину. Последней новой страной присутствия в 2021 году стали США. На отечественном же рынке Admitad сотрудничает, в частности, с такими брендами как "Цитрус", Rozetka, Monobank, Intertop, Concert.ua и другими крупными рекламодателями.

Хотя системный поиск и запуск новых бизнесов вместе с трансформацией компания начала в 2018 году, еще в 2015 году Admitad создала сервис для управления и оптимизации бюджетов в рекламных сетях, который вместе с партнерской сетью и стал основой для будущей структуры.

"С 2018 года студия проверила более 300 бизнес-идей — из них четыре проекта выросли до round А с опционом на полный выкуп", - отметил основатель и гендиректор Admitad Александр Бахманн.

Также компания в процессе трансформации активно подбирала бизнесы для слияния и поглощения из смежных рынков. Так, Admitad купила две технологические компании - Adgoal в 2018 году и Tapfiliate в 2021.

Это увеличило пул инструментов для партнеров и количество брендов-рекламодателей. Чтобы развивать направление SmartShopping, компания в 2021 году также приобрела сервис CheckScan, который успешно прошел через акселератор стартап-студии. Также в прошлом году был куплен онлайн-сервис страхования Pampadu для развития направления партнерских сервисов.

В 2021 начался процесс создания новой структуры B2B-сервисов. Они предлагают более 20 решений для привлечения клиентов, создания долгосрочных партнерских отношений, монетизации контента и аудитории, управления заработанными средствами и бюджетами в рекламных сетях, реализации SmartShopping.

Все B2B-сервисы будут объединены под единой учетной записью Admitad ID, используемой для входа в Admitad. Аналогично работает Google-аккаунт для авторизации во всех сервисах Google. Admitad ID будет обязательным и единственным способом регистрации и авторизации в системе.

Отмечается, что до конца 2022 года Admitad Store будет расширен и даст партнерам доступ к более чем 20 тысячами рекламодателей компании по всему миру, в том числе к предложениям других партнерских сетей и прямым партнерствам с рекламодателями.

Купленную в 2018 году компания Adgoal планируется разделить на две части - Admitad Monetize и Admitad ConvertSocial. Функцией первой будет монетизация контентных сайтов, браузерных расширений, программных продуктов и результатов поиска, а второй - работа с блогерами и другими создателями контента.

Кроме того, Admitad собирается создавать и развивать сервисы для управления заработанными средствами. В компании отмечают, что этот проект должен будет стать основой для построения глобального неоанка для всех зарабатывающих в интернете.

Также Admitad намерена продолжать инвестировать в интернациональную структуру и открытие представительств в других странах и в интересные проекты как через стартап-студию, так и через покупку компаний целиком. До 2025 года компания собирается потратить на это от 75 до 100 млн долларов и рассчитывает расти не менее чем на 50% в год.