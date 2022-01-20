Автоматизация отделов продаж и увеличение конверсий: зачем компаниям нужны голосовые боты

Негативные факторы, влияющие на принятие клиентом решения, могут быть минимизированы при помощи программ по автоматизации процессов, таких как голосовые боты

Если вы владелец или управляете малым и/или средним бизнесом, то наверняка уделяете много времени вашему отделу продаж, чтобы их правильно замотивировать, обозначить вектор работ и поставить большие амбициозные цели по привлечению потенциальных клиентов. Однако, при больших объёмах работ со значительной клиентской базой, менеджеры по продажам начинают допускать ошибки, связанные, в первую очередь, с «человеческим фактором»: запинаются, путают имена, на заднем плане может быть непонятный шум и т.д. Все это приводит к негативному результату – моментальному отказу или незаинтересованности потенциального клиента в дальнейшем общении.

Эти и похожие негативные факторы, влияющие на принятие клиентом решения, могут быть минимизированы при помощи программ по автоматизации процессов, таких как голосовые боты.

Голосовой бот — это программа, которая совершает автоматические звонки клиентам. Распознавание речи происходит при помощи технологии Speech to Text от Google. А сам бот ведет диалог с абонентами как живой человек. Такой бот, в среднем, может совершать до 3000 звонков в час. Так, к примеру, наша аналитика показывает, что 90% клиентов, пообщавшись с ботом, думали, что разговаривали с живым человеком.

Это быстроразвивающаяся голосовая технология в мире, набирающая популярность также и в Украине. Согласно отчету International Data Corporation, весь рынок голосовых технологий вырастет с 4,4 млрд. долл. в 2017-м году, до 17,4 млрд. долл. в 2022-м.

Голосовой бот – это инструмент поиска, информирования и удержания клиентов, который разгружает отделы продаж, сохраняя им время и энергию для выполнения других более важных и творческих задач: найти индивидуальный подход к важным клиентам, создать качественный клиентский сервис и т.д.

Бот распознает речь при помощи технологии от Google, а данные после разговора транскрибируются в специально созданном кабинете, в котором можно увидеть статистику по всем или индивидуальным звонкам. В нашей компании мы создали авторский модуль постобработки данных, чтобы ответы абонентов сегментировались по категориям (например, заинтересованные и незаинтересованные), и клиенту легче становилось работать с базой. А идентификация ответов, благодаря этому, достигла 98%. Также мы научили бота распознавать особенности русского и украинского языка, в том числе и суржик, а также фразы типа «да нет наверное». Последние два нововведения особенно актуальны для сферы агро и региональных звонков.

Создание бота занимает несколько этапов. Для начала нужно изучить поставленную задачу от заказчика и описание его ЦА (базу контактов дает заказчик), проанализировать информацию, которую нужно донести клиентам. После создать несколько структур (веток) диалога, прописать уникальный скрипт и подобрать голос диктора для записи с учетом особенностей ЦА (пол, возраст, тон, язык общения). Потом нужно провести пилотный запуск звонков по нескольким контактам и сделать анализ базы на предмет соответствия параметрам ЦА. И финальная стадия – произвести доработку скриптов и запустить автозвонки по всей базе.

Думаю, уже стало понятно, но проговорю один момент, что голосовой бот это не классическая IVR-технология (Interactive Voice Response), которую используют мобильные операторы и банки.

Задача IVR – проинформировать человека и предложить ему выбор в виде нажатия на клавишу и дальнейшего следования инструкциям (получение информации, связь с оператором и т.д.). Сама эта технология не распознает человеческую речь, не анализирует ее и не дает ответов.

Это уже делает голосовой бот, ведя полноценный краткий диалог с потенциальным клиентом. Он рассказывает человеку об услуге или товаре и узнает, заинтересован ли в ней человек. Если ответ положительный, то программа передает «теплый» контакт менеджеру для дальнейшей детальной беседы.

В нашей практике большая часть клиентов приходит из сфер онлайн- и офлайн-ивентов, а также инфобизнеса. Интерес к боту проявляют также авто- и агросекторы. Это связано как с новыми пост карантинными условиями работы, так и с преимуществами самой технологии.

Главные проблемы, которые решает бот – снижение фактора выгорания менеджеров и их текучку (из-за больших объемов работ и некачественных баз с давно остывшими или нерелевантными контактами); повышение скорости обработки лидов за счет освобождения отдела продаж от монотонной рутиной работы по актуализации баз; минимизация рисков, связанных с человеческим фактором (забывание слов, перебивание и нечеткость речи из-за постоянных звонков, волнение и т.д.)

Бот звонит параллельно нескольким десяткам людей, предоставляя менеджерам по продажам возможность уделять больше времени индивидуальному подходу.

Можно обобщить и выделить 3 главные цели для автозвонков

продажи;

информирование (напоминание о начале вебинаров/акций, новых услуг и т.д.);

проведение опросов (NPS).

Как еще бот может вам помочь? Например, сохранить вашу репутацию в случаях, которые упоминались в начале. Так, когда ваш менеджер звонит клиенту, чтобы спросить актуален ли ему поиск грузовиков для перевозок зерна или покупка курса по финансовой грамотности от образовательной академии, а на заднем фоне раздается шум из опенспейса, да еще и путая слова, то у клиента явно отпадет интерес вести диалог дальше…

Расскажу об эффективности внедрения бота на нашем примере с международным сервисом по вызову такси через мобильное приложение.

Основная задача заключалась в нахождении и отборе кандидатов за краткий период (тех, кто хочет быть водителем), так как при регистрации в приложении опцию водителя выбирали те, кто реально хочет найти работу, так и те, кто перепутал с опцией пассажира.

Мы изучили коммуникацию компании и конкурентов в соцсетях и на сайте, проанализировали записи общения менеджеров с абонентами, определили ценностные предложения и сформировали портрет ЦА (мужчины 23-37 лет, для которых такси, часто, не основное место работы).

Диктором для бота выбрали девушку (мужчинам так охотнее слушать предложения), т.к. они привыкли, что в службах поддержки такси работают, в основном, женщины. Бот предлагал работу в компании или дополнительный заработок по партнерской программе.

После тестовых звонков и доработки мы запустили автообзвон по 1000 контактов каждые два-четыре дня в течение 2 месяцев.

И получили следующие результаты (пример за два дня). Из базы размером в 1791 контакт 1091 звонок был успешным. Среди которых 13,48% абонентов заинтересовались в предложении поработать, а 4,4% задавали уточняющие вопросы. В итоге мы собрали 195 лидов, желающих сотрудничать.

Еще приведу один кейс в нише онлайн-образования со значительным увеличением конверсии. Задача состояла в поднятии числа участников вебинаров по психологии к показателю 18-20%. Компания уже работала с IVR-звонками, но решили протестировать звонки с помощью бота.

Мы разработали за 3 дня сценарий диалога, изучив рекламные креативы, отзывы о компании и ее контент. Большая часть ЦА – девушки, которые интересуются сферой психологии и хотят стать практикующими психологами, поэтому мы подобрали приятный мужской голос, провели всю подготовительную работу и запустили обзвон по базе.

Так, по результатам первого дня, попадание на вебинары в группе, которую обзвонили, составило почти 22%, а в группе без обзвона, – около 16%. Также выросла и конверсия, в группе с обзвоном она составила 1,83%, а во второй – 0,98%. То есть, увеличение конверсии было почти в 2 раза. Клиенты также не догадались, что им звонил бот, напоминающий о запланированном вебинаре.

В итоге при цели поднятия посещаемости вебинара на 20%, реальная цифра составила 37%.

И подытожу, главная задача голосовых ботов – найти и отобрать активных, заинтересованных потенциальных клиентов в огромном перечне различных баз, постоянном информационном шуме и условиях мультизадачности, что очень проблематично сделать, да еще и в краткие сроки, обычному менеджеру. Но, самая важная работа, по-прежнему, остается за человеком – найти правильный подход к каждому клиенту и начать взаимовыгодное сотрудничество или совершить полезную сделку.