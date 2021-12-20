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Категория
IT и Телеком
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Microsoft стала лучшей компанией 2021 года, а Meta — худшей, — рейтинг Yahoo! Finance

Цукерберг и Гейтс
Марк Цукерберг и Билл Гейтс. Коллаж: techsauce.co

Yahoo! Finance традиционно выбрала “Компанию года”. На рейтинг влияли рыночные показатели и другие достижения брендов, сообщает Neowin.

Титул лучшей компании 2021 года достался корпорации Microsoft. Определена и "Худшая компания года" — это звание получила Facebook. Отмечается, что, возможно, из-за столь негативного отношения общественности бренд и сменил название на Meta.

В опросе участвовал 1541 респондент. Некоторые из них назвали причины своего негативного отношения к компании Facebook: наличие цензуры, отсутствие свободы коммуникации на платформе. Отмечен и рост экстремистских взглядов среди пользователей этой соцсети.

Некоторые респонденты отметили, что у платформы недостаточный уровень мониторинга публикаций, в результате она нередко становится местом распространения дезинформации. В том числе преуменьшается опасность пандемии коронавируса.

Нарекание респондентов вызывает недостаточный уровень мониторинга публикаций. Например, широкое распространение взглядов критиков привело к тому, что люди не осознают всю серьезность пандемии.

Напомним, Россия оштрафовала Twitter, компанию Meta Platforms, которая владеет Facebook, и TikTok, потому что соцсети не удалили контент, который правительство считает незаконным. Москва усилила давление на технологических гигантов в рамках кампании, которую критики охарактеризовали как попытку российских властей установить более жесткий контроль над интернетом.

Тем временем Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) потребовало, чтобы Facebook, недавно переименовавший себя в Meta, продал сервис Giphy после того, как британский регулятор обнаружил, что сделка по его покупке может нанести вред пользователям социальных сетей и британским рекламодателям.

Автор:
Сергей Горелов