В "Киевстаре" произошел масштабный сбой: невозможно позвонить, операторы не отвечают

В работе мобильного оператора "Киевстар" произошел глобальный сбой. В частности, абоненты жалуются, что не могут позвонить, в том числе оператору, кроме того, сайт и приложение "Киевстар" недоступны.

В комментарии для Delo.ua пресс-служба "Киевстар" сообщила, что 3 февраля в некоторых абонентов могут наблюдаться временные сложности при звонках на другие номера сети "Киевстар" и номер 466 (горячая линия).

"Мы приносим свои извинения за возникновение временных сложностей. Мы выясняем их причину и прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее восстановить сервис. Мы предусмотрели компенсации для всех абонентов, столкнувшихся с такими сложностями. Они будут начисляться автоматически", — рассказали в компании.

С какими трудностями столкнулись абоненты "Киевстара"

Пользователи сообщают, что при звонке на другие номера оператор сообщает, что на счету нет денег, хотя это не так.

Отметим, что сложности только у абонентов, которые пользуются услугами оператора по предоплате.

На официальной странице "Киевстара" в Facebook абоненты начали активно жаловаться на сбои. В ответ на многочисленные сообщения оператор ответил: "Действительно, сейчас наблюдаются сложности при совершении звонков. Спасибо за информацию, мы уже сообщили в технический отдел, наши специалисты работают над решением вопроса, приносим извинения за временные неудобства".

Ближе к 11:00 некоторые неполадки уже устранили: периодически работает сайт и некоторые абоненты снова могут звонить. Однако проблемы в работе оператора еще устраняются. Причина сбоя в настоящее время неизвестна.

Напомним, в ноябре компания "Киевстар" выполнила первую часть лицензионных обязательств (90% покрытия мобильной сети 4G) раньше запланированного срока. Теперь объем трафика в городе и сельской территории сравнялся.

Ранее, во втором квартале 2021 года, количество абонентов мобильного интернета "Киевстар" увеличилось на 9,2% в сравнении с таким же периодом 2020 года, при этом почти 60% пользуются услугами в сети 4G.

За год количество абонентов 4G увеличилось на 32,2%, до 10,3 млн. В конце второго квартала 2021 года "Киевстар" обслуживал 25,9 млн абонентов мобильной связи, что на 2,1% больше в сравнении со II кварталом 2020 года.