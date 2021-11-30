"Киевстар" досрочно сумел покрыть 90% территории Украины сетью 4G — гендиректор

Компания "Киевстар" выполнила первую часть лицензионных обязательств (90% покрытия мобильной сети 4G) раньше запланированного срока.

Об этом на встрече с журналистами сообщил гендиректор "Киевстар" Александр Комаров, передает корреспондент Delo.ua. По словам Комарова, этого показателя компания должна была достичь в 2022 году.

"Если о населенных пунктах, наши 90% покрытия населения — это 16 тысяч населенных пунктов, львиная доля из которых села, вы видите динамику. Мы сильно опережаем любого конкурента, ближайший конкурент — 83% покрытия", — отметил Комаров.

По его словам, в настоящее время объем трафика в городе и сельской территории сравнялся.

"Если в 2018 году, когда мы входили в проект постройки LTE 900, трафик в селе и в городе отличался в три раза, то сейчас сравнялись: один абонент в селе потребляет столько же, сколько городской житель", — отметил гендиректор.

На сегодняшний день, как заявил Комаров, в Украине покрыты 4G 1 830 км главных международных автодорог, а всего в этом году будут покрыты 90%.

"В городе самыми популярными приложениями являются поиск, браузер – 97 минут, на втором месте с 71 минутой TikTok, YouTube – 50 минут, Facebook – 42 минуты, Telegram – 36 минут.

При этом села опережают города: 102 минуты — TikTok, браузеры — 100 минут, Facebook и YouTube — по 62 минуты, Telegram — 37 минут", — рассказала B2C-директор "Киевстар" Татьяна Лукинюк.

Напомним, во втором квартале 2021 года количество абонентов мобильного интернета "Киевстар" увеличилось на 9,2% в сравнении с таким же периодом 2020 года, при этом почти 60% пользуются услугами в сети 4G.

За год количество абонентов 4G увеличилось на 32,2%, до 10,3 млн. В конце второго квартала 2021 года "Киевстар" обслуживал 25,9 млн абонентов мобильной связи, что на 2,1% больше в сравнении со II кварталом 2020 года.