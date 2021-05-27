За год "Киевстар" планирует обеспечить 4G для 90+% украинцев и на международных трассах

В 2022 году "Киевстар" планирует покрыть скоростным интернетом 4G 1830 км автомобильных дорог международного соединения в Украине. Кроме того, оператор нацелен на то, чтобы до конца 2021 года обеспечить доступ к скоростному мобильному интернету для более 90% населения страны. Пока, по состоянию на конец 2020 года, покрытие 4G "Киевстар" достигло показателя в 86% населения.

Об этом рассказал президент компании "Киевстар" Александр Комаров.

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"Если мы возьмем общее количество непокрытых сел — это было около 15 тысяч по состоянию на начало 2020 года. На конец 2020 эта цифра уменьшилась до 10 тысяч. В пяти областях мы уже добились покрытия 90+% населения. Это на самом деле наша цель до конца 2021 года — перевалить за 90%", — рассказал он.

Инфографика: "Киевстар"

Кроме того, если год назад уровень потребления мобильного интернета пользователями смартфонов, проживающими в сельской местности, был в два раза меньше, чем у жителей городов, то сейчас эта разница составляет порядка 10-15%. По словам Комарова, это яркий пример борьбы с цифровым разрывом: пенетрация смартфонов в селах растет гораздо более быстрыми темпами, чем среди городского населения.

Инфографика: "Киевстар"

Кроме того, "Киевстар" планирует ускорить темпы покрытия 4G 1830 км международных дорог, чтобы завершить процесс к началу 2022 года.

"По лицензионному обязательству мы должны покрыть основные международные дороги до конца 2022 года, даже немного позже — выделенные на это 4 года заканчиваются в первом квартале 2023 года, — говорит Комаров. — Мы для себя проработали план перераспределения инвестиций, чтобы ускорить проект покрытия основных международных дорог. Мы очень к этому стремимся. Идеальный сценарий: мы будем целиться на начало 2022 года покрыть 1830 км дорог. Причем со средней цифрой покрытия 96-97%".

В частности, речь идет о дорогах:

Киев-Харьков-Бахмут — 575 км

Киев — Одесса — 475 км

Киев — Львов — Чоп — 614 км

Днепр — Решетиловка — 166 км

Инфографика: "Киевстар"

В то же время, как отметил Комаров, покрывать 100% населения Украины широкополосным скоростным интернетом мобильные операторы не стремятся: с одной стороны, в этом нет потребности, а с другой — это требует больших инвестиций с долгим сроком окупаемости.

Напомним, что, как заявил президент "Киевстара" Александр Комаров, тендер на выдачу мобильным операторам лицензий на пользование радиочастотным ресурсом с использованием технологии 5G пройдет не в конце 2021 года, как это планировалось раньше, а в 2022 году. Запустить сеть 5G мобильные операторы смогут не раньше 2023-2024 года.

Иллюстрация: Depositphotos