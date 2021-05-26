Новые правила переноса номеров между операторами "на руку" мошенникам — "Киевстар"

Упрощение услуги переноса номера от одного мобильного оператора другому увеличивает риски мошенничества с телефонными номерами. В частности, с декабря 2021 года по решению Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, воспользоваться ею могут неидентифицированные абоненты, а решением всех вопросов будет заниматься оператор-получатель номера. Однако, такие послабления правил несут в себе риск того, что все большее количество номеров легко может быть похищено.

Об этом заявил президент компании "Киевстар" Александр Комаров.

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"Фактически, у нас на 50 млн активных SIM-карт идентифицировано только 7 млн. Идентифицированный клиент может легко перейти, никаких проблем с этим нет. Единственная проблема — это идентификация для защиты от того, чтобы этот номер просто не украли. Мы смотрим на статистику и не совсем понимаем, как государство могло принять такое решение. Объективно, в сфере кибермошенничества каждый год происходит около 50 тысяч преступлений. Половина из них имеет отношение к мошенничеству, связанному с мобильными номерами", — объясняет он.

Так, обязательство абонента, который хочет сменить оператора, сохранив номер, обратиться к сотрудникам принимающей стороны еще не означает, что они смогут идентифицировать, что этот номер действительно принадлежит именно ему, а не был украден, говорит Комаров.

"Основной способ защиты от мошенничества — это полноценная регистрация абонента. Сейчас мы ее делаем в рамках контрактного обслуживания. Тогда возникает не кибер угроза, а угроза мошенничества в чистом виде: когда кто-то украл документы, вклеил фото или договорился с сотрудником мобильного оператора. Но процент этих проблем минимален, это единичные кейсы. В случае предоплаты мы говорим о тысячах кейсов похищения номера. И, как нам кажется, возможность переводить номер от одного оператора к другому без полноценной идентификации абонента очень сильно увеличивает эти риски. Поэтому, если вы меня спросите, какой основной механизм сейчас — это переход на контракт. Если абонент перешел на контракт, то он может перейти к любому оператору без риска", — говорит президент "Киевстар".

Напомним, что, как заявил президент "Киевстара" Александр Комаров, тендер на выдачу мобильным операторам лицензий на пользование радиочастотным ресурсом с использованием технологии 5G пройдет не в конце 2021 года, как это планировалось раньше, а в 2022 году. Запустить сеть 5G мобильные операторы смогут не раньше 2023-2024 года.

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