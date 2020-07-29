Замена номера: мобильные операторы и банки предупреждают о новой волне мошенничества

Мобильные операторы, представители банковских структур и телекоммуникационные эксперты предупредили о возможной вспышке мошенничеств, которая может возникнуть, если Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) разрешит перенос незарегистрированных мобильных абонентов от одного оператора к другому.

Проект изменений украинский телеком-регулятор принял за основу 31 марта текущего года. Следующее заседание, посвященное упрощению процедуры переноса, планируется провести уже в четверг, 30 июля.

В документе содержатся три основных изменения: упрощение порядка подачи заявлений абонентов на получение услуги MNP (переход абонента на обслуживание к другому оператору мобильной связи с сохранением номера), сокращение срока переноса номера с трех до двух дней и упрощение процесса идентификации абонента при подачи заявки на перенесение номера.

Эксперт рынка телекоммуникаций Роман Химич напомнил, что услуга переноса номеров существует в мире минимум 20 лет, а в Украине соответствующие требования законодательства появились больше 10 лет назад. За это время время возник принципиальной новый феномен — "цифровая идентичность", под которым подразумеваются все цифровые активы человека (адрес электронной почты, номера телефонов, учетные записи, сайты, блоги). И кража этой идентичности с помощью преступного захвата номера телефона почти всегда влечет за собой серьезные проблемы для человека.

Химич приводит статистику США, где только за 2018 год было зафиксировано 679 тысяч случаев преступного переоформления номера мобильной связи. Для сравнения, в 2017 году таких случаев было 380 тысяч. "Абсолютное большинство случаев происходит именно через процедуру перенесения номеров. При этом первое в истории США судебное решение по краже номера было вынесено только зимой 2019-го. И это на рынке, который институционально намного более развит и на котором работает дееспособная правоохранительная система", — объясняет эксперт.

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Приводит он и примеры в Украине. Весной прошлого года номер телефона киевлянки Анны Карачинской был захвачен мошенниками, которые сразу же попытались установить контроль над ее банковскими счетами. В итоге из четырех банков устоял только один, и потери жертвы составили 285 тысяч грн. Даже блокирование номера не помешало злоумышленникам — они сняли эту блокировку, воспользовавшись услугой удаленной замены сим-карты. Другой случай произошел в Луцке, где группа мошенников две недели переоформляла на себя десятки номеров, используя их для перевода денег с карты одного из банков.

"Перенесение номеров создало новый и удобный для злоумышленников вектор атаки. А порядок, который мы обсуждаем, не только не решает существующие проблемы, но и создает новые возможности для кражи номера", — говорит эксперт.

Директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем Александр Карпов отмечает, что только в 2019 году произошло 60 тысяч мошеннических замен сим-карт. Каждый инцидент можно оценить примерно 6,2 тысяч грн, и только за прошлый год украинцы потеряли около 330 млн грн. Но, из-за действий НКРСИ, ситуация может стать куда серьезнее.

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"Легким движением руки вы приходите к принимающему оператору, говорите — вот мой номер, дай мне сим-карту на этот номер, я хочу уйти от другого оператора. Вам присылают смс и вы активируетесь. Ни истории биоданных, никакой bigdata, которая есть у оператора, который отдает, принимающий оператор использовать не может. Соответственно мошенники ломанутся в эти открытые двери и будут ломать цифровую идентичность наших граждан. На общественных слушаниях я говорил, что не хочу никого обвинять, но если норматив в таком виде будет принят, мы будем судиться с комиссией", — подчеркнул Карпов.

Поддерживает такую позицию и координатор Проектного офиса Независимой ассоциации банков Украины Дмитрий Глинский. Он утверждает, что услуга MNP для незарегистрированных абонентов не только создает новый канал мошенничества, но и позволяет оставлять меньше следов преступления: "На нашем рынке абсолютное большинство абонентов пользуется предоплченными услугами и не регистрируется у операторов. Фактически банки вынуждены работать со своими клиентами по этим номерам. Уверен, ни один банк не будет рад, когда эта услуга приведет к увеличению мошенничеств".

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Представители крупнейших мобильных операторов страны также встревожены инициативой Комиссии. При этом, по словам директора по маркетингу "Киевстар" Павла Денима, услугой перехода от одного оператора к другому за год воспользовались только 0,1% (58 тысяч абонентов). Такая ситуация характерна не только для Украины — на телекоммуникационных рынках в соседних странах услуга также не слишком актуальна. В случае, если НКРСИ примет свой порядок без изменений, обманутые абоненты могут остаться без связи и без доступа к своим банковским счетам или мессенджерам на длительный срок.

Директор по регуляторному обеспечению "Киевстар" Александр Когут напомнил о постановлении Окружного административного суда города Киева от 2014 года, в которой говорит: порядок переноса номеров должен предусматривать возможность переноса исключительно тех абонентов, которые уже зарегистрированы оператором-донором. Когут также привел пример, как именно будут осуществляться мошеннические действия:

"Мошенник №1 будет инициировать портацию абоненты от оператора А к оператору Б. Оператор Б будет отсылать OTP-верификацию, чтобы подтвердить портацию. Мошенник №2 выманивает у абонента код верификации, передает мошеннику №1 и последний получает новую сим-карту оператора Б. Оператор А теряет возможность контроля над абонентом. Что происходит после этого? Мы будем видеть очень большую потерю номеров абонентов. Поэтому я очень прошу регулятора учесть предложения индустрии. Цель не только номер абонента, но и его деньги".

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В свою очередь, начальник отдела проектно-аналитической работы Vodafonе Украина Людмила Цейтлина объясняет: украинский рынок устроен так, что операторы не смогут запустить предложенную НКРСИ модель без потерь в сфере безопасности. "Сегодня у нас нет значительных потерь наших абонентов — у нас есть время и возможность их защитить. Если время и возможности будут утрачены, мы получим, и тут я согласна с коллегами из "Киевстара", новый толчок для развития мобильного мошенничества. И оно может развиваться совсем не так, как говорят коллеги. Это их видение. Сейчас мы не знаем, как оно будет развиваться, но нам всем понадобиться определенное время, чтобы ответить на эти вызовы", — резюмировала представитель оператора.

Заместитель директора департамента связи НКРСИ Григорий Гриша, в свою очередь пообещал, что 30 июля решение окончательно принято не будет, и работа над новым протоколом перехода от одного абонента к другому продолжится с учетом мнений всех заинтересованных сторон.

Илья Требор, специально для Delo.ua