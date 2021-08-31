Киевстар отчитался за второй квартал: больше цифровых сервисов и ускорение развития 4G

Компания "Киевстар" во втором квартале 2021 года продолжила развивать цифровые сервисы на основе облачных технологий и Big Data. В числе таких облачное решение Microsoft Azure Stack, которое дает возможность клиентам быстро переводить бизнес-процессы компаний в дистанционный режим работы. Во втором квартале 2021 доходы от услуг Big Data и облачных решений увеличились в 4 раза по сравнению с таким же периодом годом ранее.
Как сообщает пресс-служба компании, абоненты во втором квартале 2021 года стали больше использовать систему онлайн-обслуживания "Мой Киевстар". За год количество таких пользователей увеличилось на 91%. Количество абонентов услуги онлайн телевидения "Киевстар ТВ" достигло 426 тысяч — всего за полтора года с момента запуска сервиса.
Количество абонентов мобильного интернета за отчетный период увеличилось на 9,2% в сравнении с таким же периодом 2020 года, при этом почти 60% пользуются услугами в сети 4G. За год количество абонентов 4G увеличилось на 32,2% до 10,3 млн. В конце второго квартала 2021 года Киевстар обслуживал 25,9 млн абонентов мобильной связи, что на 2,1% больше в сравнении с II кварталом 2020 года.
Использование дата трафика в расчете на одного абонента увеличилось на 23,6% до 6,2 ГБ. Тогда как использование голосового трафика на одного абонента (MoU) уменьшилось на 3,3%. В результате увеличения количества абонентов, роста потребления дата-трафика, средний доход в расчете на одного абонента (ARPU) в сравнении с 2 кв 2020 увеличился на 16,4%.
Абонентская база услуги "Домашний интернет" увеличилась на 11,5% в сравнении с 2 кв 2020, достигнув 1,16 млн пользователей. Показатель ARPU услуги "Домашний интернет" увеличился на 2,9%. Напомним, что клиенты услуги получают преимущества в результате использования услуг мобильной, фиксированной связи и интернета и телевидения по единому счету.
Основные показатели деятельности Киевстар в II кв.2021 в сравнении с II кв.2020
|
Финансовые и операционные показатели (млн грн)
|
|
2 кв. 2020
|
2 кв 2021/2 кв 2020
|
1-2 кв 2021
|
1-2 кв 2020
|
2021/ 2020
|
Общий операционный доход
|
7 094
|
6 009
|
18,1%
|
13 936
|
11 960
|
16,5%
|
EBITDA
|
4 783
|
4 075
|
17,4%
|
9 441
|
8 116
|
16,3%
|
Маржа EBITDA
|
67,4%
|
67,8%
|
(0,4 пп)
|
67,7%
|
67,9%
|
(0,1 пп)
|
Капитальные затраты
|
1 462
|
1 561
|
(6,4 пп)
|
2 539
|
2 525
|
0,5%
|
Мобильная связь
|
Общий операционный доход
|
6 597
|
5 593
|
18,0%
|
12 954
|
11 123
|
16,5%
|
В том числе от услуги передачи данных
|
3 946
|
3 149
|
25,3%
|
7 783
|
6 153
|
26,5%
|
Абоненты (млн)
|
25,9
|
25,4
|
2,1%
|
|
|
|
В том числе мобильного интернета
|
17,4
|
15,9
|
9,2
|
|
|
|
В том числе абонентов 4G
|
10,3
|
7,8
|
32,2%
|
|
|
|
ARPU (грн)
|
84
|
72
|
16,4%
|
|
|
|
MOU (мин.)
|
620
|
641
|
(3,3)
|
|
|
|
Использование данных (Гбайт/абонент)
|
6,2
|
5,0
|
23,6%
|
|
|
|
Фиксированная связь
|
Общий операционный доход
|
464
|
388
|
19,3%
|
914
|
773
|
18,3%
|
Операционный доход ШПД
|
295
|
257
|
14,7%
|
586
|
505
|
15,9%
|
Абоненты ШПД (млн)
|
1,16
|
1,04
|
11,5%
|
|
|
|
ARPU ШПД (грн)
|
85
|
83
|
2,9%
|
|
|
Общий доход компании во 2 кв.2021 увеличился на 18,1%, по сравнению с 2 кв 2020. Доходы от услуг мобильной передачи данных выросли на 25,3% в результате роста количества пользователей и потребления.
Капитальные затраты Киевстар в первом полугодии 2021 составили 2,539 млрд грн. Эти средства в основном были направлены на строительство сетей 4G на автодорогах и в сельской местности, и улучшение качества услуг. На сегодня услуги по технологии 4G/LTE в сети Киевстар доступны на территории, где живет и работает 89% населения Украины. Напомним, что в первом полугодии 2021 по результатам тестов Speedtest Киевстар получил признание как оператор с наибольшей средней скоростью мобильного интернета и наибольшим покрытием сети
Сообщается, что только в первом полугодии 2021 Киевстар перечислил в госбюджет 4,9 млрд грн налогов и других платежей и остается крупнейшим плательщиком налогов в отрасли связи.