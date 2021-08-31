Киевстар отчитался за второй квартал: больше цифровых сервисов и ускорение развития 4G

Компания "Киевстар" во втором квартале 2021 года продолжила развивать цифровые сервисы на основе облачных технологий и Big Data. В числе таких облачное решение Microsoft Azure Stack, которое дает возможность клиентам быстро переводить бизнес-процессы компаний в дистанционный режим работы. Во втором квартале 2021 доходы от услуг Big Data и облачных решений увеличились в 4 раза по сравнению с таким же периодом годом ранее.

Как сообщает пресс-служба компании, абоненты во втором квартале 2021 года стали больше использовать систему онлайн-обслуживания "Мой Киевстар". За год количество таких пользователей увеличилось на 91%. Количество абонентов услуги онлайн телевидения "Киевстар ТВ" достигло 426 тысяч — всего за полтора года с момента запуска сервиса.

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Количество абонентов мобильного интернета за отчетный период увеличилось на 9,2% в сравнении с таким же периодом 2020 года, при этом почти 60% пользуются услугами в сети 4G. За год количество абонентов 4G увеличилось на 32,2% до 10,3 млн. В конце второго квартала 2021 года Киевстар обслуживал 25,9 млн абонентов мобильной связи, что на 2,1% больше в сравнении с II кварталом 2020 года.

Использование дата трафика в расчете на одного абонента увеличилось на 23,6% до 6,2 ГБ. Тогда как использование голосового трафика на одного абонента (MoU) уменьшилось на 3,3%. В результате увеличения количества абонентов, роста потребления дата-трафика, средний доход в расчете на одного абонента (ARPU) в сравнении с 2 кв 2020 увеличился на 16,4%.

Абонентская база услуги "Домашний интернет" увеличилась на 11,5% в сравнении с 2 кв 2020, достигнув 1,16 млн пользователей. Показатель ARPU услуги "Домашний интернет" увеличился на 2,9%. Напомним, что клиенты услуги получают преимущества в результате использования услуг мобильной, фиксированной связи и интернета и телевидения по единому счету.

Основные показатели деятельности Киевстар в II кв.2021 в сравнении с II кв.2020

Финансовые и операционные показатели (млн грн) 2 кв. 2020 2 кв 2021/2 кв 2020 1-2 кв 2021 1-2 кв 2020 2021/ 2020 Общий операционный доход 7 094 6 009 18,1% 13 936 11 960 16,5% EBITDA 4 783 4 075 17,4% 9 441 8 116 16,3% Маржа EBITDA 67,4% 67,8% (0,4 пп) 67,7% 67,9% (0,1 пп) Капитальные затраты 1 462 1 561 (6,4 пп) 2 539 2 525 0,5% Мобильная связь Общий операционный доход 6 597 5 593 18,0% 12 954 11 123 16,5% В том числе от услуги передачи данных 3 946 3 149 25,3% 7 783 6 153 26,5% Абоненты (млн) 25,9 25,4 2,1% В том числе мобильного интернета 17,4 15,9 9,2 В том числе абонентов 4G 10,3 7,8 32,2% ARPU (грн) 84 72 16,4% MOU (мин.) 620 641 (3,3) Использование данных (Гбайт/абонент) 6,2 5,0 23,6% Фиксированная связь Общий операционный доход 464 388 19,3% 914 773 18,3% Операционный доход ШПД 295 257 14,7% 586 505 15,9% Абоненты ШПД (млн) 1,16 1,04 11,5% ARPU ШПД (грн) 85 83 2,9%

Общий доход компании во 2 кв.2021 увеличился на 18,1%, по сравнению с 2 кв 2020. Доходы от услуг мобильной передачи данных выросли на 25,3% в результате роста количества пользователей и потребления.

Капитальные затраты Киевстар в первом полугодии 2021 составили 2,539 млрд грн. Эти средства в основном были направлены на строительство сетей 4G на автодорогах и в сельской местности, и улучшение качества услуг. На сегодня услуги по технологии 4G/LTE в сети Киевстар доступны на территории, где живет и работает 89% населения Украины. Напомним, что в первом полугодии 2021 по результатам тестов Speedtest Киевстар получил признание как оператор с наибольшей средней скоростью мобильного интернета и наибольшим покрытием сети

Сообщается, что только в первом полугодии 2021 Киевстар перечислил в госбюджет 4,9 млрд грн налогов и других платежей и остается крупнейшим плательщиком налогов в отрасли связи.