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- IT и Телеком
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"Киевстар" приценивается к провайдеру "Датагруп" — СМИ
Телекоммуникационный гигант "Киевстар" проявляет все больший интерес к провайдеру фиксированной телефонии и интернету "Датагруп".
Как сообщает Dev.ua со ссылкой владельца одного из крупных телеком-активов, "Датагруп" провела у себя аудит перед аудитом "Киевстара". Потенциал компании оценивается в $200-300 млн.
По словам источника, аудит для "Киевстар" будет делать Deloitte.
Руководители "Датагруп" и "Киевстар" не прокомментировали эту информацию.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Еще один собеседник dev.ua, близкий к "Киевстару", сообщил, что аудит идет перед приценкой к компании. И это "очень начальная стадия".
"Очень часто на этом этапе процесс останавливается, если актив не чист", – рассказал источник.
В свою очередь, Delo.ua обратились в Датагруп за комментариями по этому поводу, однако в компании ответили, что не комментируют эту информацию.
Ранее сообщалось, что "Датагруп" запустила масштабный проект по модернизации сети, в который инвестируют $20 млн. Из них $10 млн выделили в этом году и столько же вложат в следующем.
Напомним, в декабре 2020 года провайдер "Датагруп" объявил о подписании соглашения о покупке провайдера услуг платного телевидения и кабельного скоростного интернет-доступа Volia.