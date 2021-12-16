"Киевстар" приценивается к провайдеру "Датагруп" — СМИ

Телекоммуникационный гигант "Киевстар" проявляет все больший интерес к провайдеру фиксированной телефонии и интернету "Датагруп".

Как сообщает Dev.ua со ссылкой владельца одного из крупных телеком-активов, "Датагруп" провела у себя аудит перед аудитом "Киевстара". Потенциал компании оценивается в $200-300 млн.

По словам источника, аудит для "Киевстар" будет делать Deloitte.

Руководители "Датагруп" и "Киевстар" не прокомментировали эту информацию.

Еще один собеседник dev.ua, близкий к "Киевстару", сообщил, что аудит идет перед приценкой к компании. И это "очень начальная стадия".

"Очень часто на этом этапе процесс останавливается, если актив не чист", – рассказал источник.

В свою очередь, Delo.ua обратились в Датагруп за комментариями по этому поводу, однако в компании ответили, что не комментируют эту информацию.

Ранее сообщалось, что "Датагруп" запустила масштабный проект по модернизации сети, в который инвестируют $20 млн. Из них $10 млн выделили в этом году и столько же вложат в следующем.

Напомним, в декабре 2020 года провайдер "Датагруп" объявил о подписании соглашения о покупке провайдера услуг платного телевидения и кабельного скоростного интернет-доступа Volia.