"Киевстар" передает управление башенными активами: СМИ сообщают об их скорой продаже

Телекоммуникационный холдинг VEON заявил о планах по продаже своих башенных активов в нескольких странах, в том числе в Украине, сообщает "Интерфакс".

В холдинге рассчитывают продать башенный актив в Пакистане до конца 2022 года, в Бангладеше в 2022-2023 годах, в Украине - в течение 2023 года. Компания не раскрывает деталей о потенциальных покупателях и стоимости активов. При этом 1 декабря 2021 года VEON уже закрыл сделку по продаже башенного бизнеса в России.

Эту информацию прокомментировала корреспонденту Delo.ua пресс-служба компании «Киевстар».

"В июне этого года в Украине появилась компания “ЮТК”. Ее основатель компания "ВЕОН Юкрейн Тауер Холдингз" (Нидерланды). Эта компания будет управлять башенной инфраструктурой. Цель этого, чтобы "Киевстар", как мобильный оператор, мог сконцентрироваться на основной деятельности, не отвлекая человеческие и другие ресурсы на рутинные работы по обслуживанию башен", — сказано в заявлении.

Отмечается также, что компания "ВЕОН Юкрейн Тауер Холдингз" сможет предлагать площадки для башен другим участникам телеком-рынка.

"Подобная модель бизнеса – у 70% европейских телеком-операторов, — подчеркнули в "Киевстар". - До конца года около 50% пассивной инфраструктуры (башни, вышки) планируется перевести в управление предприятия Ukrainian tower company".

Напомним, холдинг VEON — владелец украинского оператора "Киевстар" и российского "Билайн". Всего он обслуживает более 200 млн клиентов по всему миру.

По заявлению гендиректора "Киевстар" Александра Комарова, компания покрыла 90% территории Украины сетью 4G. Причем сравнялся трафик в селе и в городе, хотя ранее он отличался в три раза.

Большинство доходов мобильный оператор "Киевстар" получает от предоставления услуг мобильного интернета. В компании отметили, что у них 26 млн абонентов мобильной связи и чуть более 1 млн фиксированных абонентов, которые пользуются домашним интернетом.