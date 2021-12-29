TA Ventures Виктории Тигипко расширяет фонд с $50 млн до $75 млн для инвестиций в Web3 и метавселенную

Руководитель TA Ventures Виктория Тигипко заявила о расширении фонда на $25 млн, а также о запуске новых направлений: Web3, блокчейн и метавселенная, сообщает Forbes.

"Web3 открывает возможности для миллионов новых предпринимателей", — сказал партнер фонда Олег Маленков, который будет отвечать за инвестиции по этим направлениям.

На рынке уже появляются стартапы, торгующие правами на виртуальные товары (NFT), разрабатывающие сервисы, базирующиеся на блокчейне (DeFi), или платформы, которыми управляют пользователи (DAO), добавил он.

"Мы начали инвестировать в Web3 в конце прошлого года", — заявил Маленков.

Без Web3 также невозможно развитие метавселенной — виртуального мира, который строят пользователи. У TA Ventures уже есть опыт работы в этих сферах.

"Мы начали инвестировать в Web3 в конце прошлого года", — говорит Маленков.

Он отметил, что стратегия фонда не меняется: инвестиции на ранних стадиях, фокус на команду, соинвестирование с клубом ангелов ICLUB VC и выход на глобальные рынки.

Фонд продолжит вкладывать средства в транспортные технологии, корпоративное программное обеспечение, цифровое здоровье и direct-to-consumer бренды.

23 декабря 2021 года из TA Ventures ушел партнер Игорь Перция, чтобы самостоятельно развивать проекты в сфере криптоактивов и Web3. По его словам, "это единственная ниша в современном интернете, где не нужно быть гением и можно фантастически разбогатеть".

В 2021 году Украина заняла 4 позицию в рейтинге глобального индекса восприятия криптоактивов в 2021 году. Страна опередила таких мощных глобальных игроков крипторынка, как США и Китай. Согласно Chainalysis, именно в Украине наибольший в мире объем транзакций с криптоактивами среди участников рынка. Легализацию криптовалют поддержал даже начальник департамента киберполиции Нацполиции Александр Гринчак.