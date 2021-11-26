У компании SpaceX Илона Маска проблемы с оборудованием: увеличение числа абонентов Starlink откладывается

Starlink начал уведомлять клиентов, которые оформили предварительное подключение глобального интернета, о том, что его сроки сдвигаются из-за задержек с доставкой оборудования. Об этом сообщает PCmag.

Компании SpaceX пришлось отложить доставку оборудования, которое необходимо для подключения абонентов. Причиной стала задержки в поставках чипов.

Большинство клиентов отмечает, что в сообщениях, которые поступили им, новой датой указывается 2022 год, хотя ранее подключения были согласованы на середину-конец 2021 года.

Задержка особенно расстраивает пользователей, которые сделали предварительный заказ на Starlink несколько месяцев назад. Пока они ждали, абонентами стали некоторые из тех, кто подал заявку позже.

SpaceX, со своей стороны, пока не имеет возможности резко увеличить количество абонентов, поскольку технология зависит от того, сколько спутников Starlink находятся на орбите. По заявлению компании, заявку на подключение к глобальному интернету подали более 750 тысяч человек.

Напомним, почти две тысячи спутников Starlink уже находятся на орбитах, и компания SpaceX Илона Маска тестировала глобальный интернет в 12 странах, а также постоянно ведет переговоры о расширении покрытия. При этом ряд экспертов считают, что технологии Илона Маска могут быть востребованы лишь там, где есть проблемы с традиционным покрытием.

Ранее планировалось, что спутниковый интернет Starlink от SpaceX Илона Маска может появиться в Украине в следующем, 2022 году. Так, на сайте Starlink интернет доступен к предзаказу за $99. Для этого нужно ввести адрес и внести оплату с помощью банковской карты. Правда, было указано, что не все предзаказы гарантированно получат услугу.

Сдвиг сроков предварительного подключения — это не первое изменение планов, сделанное в последние время компанией SpaceX. Так, с декабря 2021 года перенесен запуск украинского спутника "Сич-2-30". КБ "Южное" договорилось о выводе ракетоносителя на орбиту спутника с космодрома SpaceX.

Причем за доставку спутника в космос компанией Илона Маска Украина уже внесла авансовый платеж. Теперь запуск перенесли на январь 2022 года. Общая стоимость запуска спутника "Сич-2-30" компанией SpaceX обойдется Государственному космическому агентству Украины в 2 млн долларов.