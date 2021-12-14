В Украине создали "умного" голосового бота, понимающего суржик

В украинской компании Olenka.ai создали голосового бота с элементами искусственного интеллекта, понимающего как украинский и русский языки, так и суржик.

Программа умеет общаться с человеком по телефону, понимать реплики абонента и отвечать на них по запланированному сценарию таким образом, чтобы создавалось ощущение живого общения. По данным на сайте разработчиков, бот может обрабатывать до 20 тысяч контактов клиентских баз одновременно.

Его можно использовать как непосредственно для продаж, так и для информирования об акциях, скидках, напоминания о тех или иных мероприятиях, проведения опросов, а также для сегментации самой клиентской базы, в том числе с выделением неактуальных контактов.

"Голосовые боты работают на украинском рынке уже несколько лет. Но в продуктах предыдущего поколения используются технологии российских компаний Yandex и Tinkoff, а также американская разработка Google Speech API. Все эти технологии плохо распознают украинский язык и не очень хорошо подходят для работы на украинском рынке", – отмечает основательница проекта Елена Дышкант.

В Olenka.ai констатируют, что из-за этого голосовые боты в Украине ранее работали в основном на русском, однако после вступления в силу в январе 2020 года нормы закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, об обязательном применении этого языка в сфере услуг необходимость в отечественной разработке стала очевидной.

Технология разрабатывалась почти год. Ключевой инновацией продукта стало использование искусственного интеллекта, позволяющего не только распознавать отдельные слова абонента, но и анализировать содержание всего выражения.

В компании также говорят, что бот понимает и английский язык, и в течение года разработчики планируют расширить перечень поддерживаемых языков и представить свое изобретение на европейском рынке. На англоязычной версии сайта проекта также утверждается, что бот понимает более 20 языков и способен обеспечивать до 12 тысяч контактов в час.

Отметим также, что к внедрению "обычных" чат-ботов в соцсетях все больше приобщаются даже государственные структуры: так, в этом году заработали боты Национального банка Украины, а также "Укрзализныци". С помощью последнего с октября стало возможно покупать билеты.