Финансы 1 час назад

НБУ запустил чат-бот для обратной связи с гражданами

Бот имеет опцию прямой связи со специалистом, а если все заняты, можно оставить просьбу об обратном звонке

Фото: НБУ Фото: НБУ
Фото: НБУ

Национальный банк Украины сообщает, что недавно запустил работу чат-бота "НБУ Контактный центр" для автоматических ответов на вопрос граждан.

Как отмечается в сообщении регулятора, бот работает в Viber, Telegram, а также в веб-чате на сайте Нацбанка и дает ответ на наиболее распространенные вопросы или перенаправляет к соответствующим разъяснениям на сайте НБУ.

Кратко и по делу в Telegram

"Также чат-бот имеет опции приема справок о происхождении письма и прямой связи со специалистом. Но продолжается работа и с имеющейся базой. Так, в случае если обращение в контакт-центр поступает в нерабочее время или если все специалисты заняты, граждане могут через голосовое меню оставить просьбу об обратном звонке", — говорится в нем.

Отмечается, что для этого достаточно выбрать предложенную опцию, при этом теперь не нужно озвучивать номер телефона под запись автоответчика.

Еще одно техническое новшество — современное IT-решение для контактного центра НБУ, позволяющее эффективно обрабатывать звонки и чаты, отслеживать в онлайн-режиме эффективность их обработки и совершенствовать качество коммуникаций.

В частности, отслеживается показатель уровня сервиса (Service Level Agreement), процент обработанных и потерянных звонков, коэффициент решения вопроса клиента при первом обращении (First Call Resolution), а также проводится выборочная оценка удовлетворенности клиента предоставленным ответом (Customer satisfaction score).

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"Все инновации и нововведения вводятся с главной целью — обеспечить надлежащий уровень защиты прав потребителей финансовых услуг. Поэтому если вы имеется замечания к работе финучреждений или считаете, что ваши права нарушают — обращайтесь в Национальный банк", — призывает регулятор.

В НБУ подчеркивают, что для обращения совсем не обязательно знать тонкости законов и специфические термины: специалисты Нацбанка принимают обращения с описанием проблемы без аргументации законами и правовыми нормами.

Помимо чат-бота, в НБУ можно позвонить по телефону контакт-центра 0-800-505-240 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу до 16:45 либо отправить письмо по адресу: 01601, Киев, улица Институтская, 9. Также можно подать обращение через форму на сайте или написать на адрес электронной почты nbu@bank.gov.ua

НБУ отмечает, что с начала 2020 года его Управлением защиты прав потребителей финансовых услуг было обработано более 20 тысяч звонков и 40 тысяч письменных обращений.

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