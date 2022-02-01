Авиакомпания МАУ возобновит летом 2022 года 15 маршрутов и запустит новые рейсы

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" запланировала на лето возобновление нескольких международных маршрутов из Киева, а также по одному из Одессы и Львова, запустит и новые рейсы. Об этом сообщает УНИАН.

С июня будут восстановлены рейсы: из Киева в Ниццу, Брюссель, Хельсинки, Копенгаген, Варшаву, Стокгольм, Вену, Нью-Йорк, Торонто, Венецию, Цюрих, Дюссельдорф и Будапешт; из Одессы в Вильнюс; из Львова в Тель-Авив.

Регулярные рейсы в Нью-Йорк возобновляются со 2 июня. Они будут выполняться по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Рейсы в Торонто компания перезапускает с 1 июня. Они будут выполняться по средам и субботам.

Полеты в Нью-Йорк и Торонто станут проходить на дальнемагистральных самолетах Boeing 777-200ER в трехклассовой компоновке салона: бизнес, эконом-премиум и эконом.

С июня МАУ планирует также увеличить количество регулярных рейсов между Киевом и Дели. Начиная с 1 июня они будут выполняться по пять раз в неделю на дальнемагистральных самолетах Boeing 777-200ER.

Кроме восстановления оригинальной сети маршрутов с июня МАУ намерена также начать полеты по новым маршрутам, в частности в Осло и Аликанте.

При этом авиакомпания недавно остановила регулярные полеты из аэропорта "Борисполь" сразу в два города — Афины и Тбилиси.

Согласно предложенной менеджментом МАУ финансовой стратегии, в 2022 году авиаперевозчик ожидает увеличения пассажиропотока на 34% по сравнению с результатом 2021-го, до 4,3 млн пассажиров. При этом количество рейсов должно возрасти до 30% и составить более 37 тысяч рейсов в год.