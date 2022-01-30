Без Гелендвагена: Mercedes-Benz приостанавливает прием заказов на G-Class

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz временно перестал принимать заказы на модели G-Class, чтобы сборочное предприятие справилось с возросшим спросом.

Об этом сообщает немецкое издание Automobilwoche.

Компания Mercedes-Benz оказалась в числе главных пострадавших от глобального мирового дефицита микрочипов, спровоцированного пандемией коронавируса. Из-за этого очереди на некоторые модели Mercedes-Benz растянулись на два года и даже больше.

В некоторых странах при заказе индивидуальной комплектации Mercedes-Benz G-Class автомобиля придется ждать почти три года – его доставят только под конец 2024 года.

Так, приём заказов на G-класс в Германии прекратился ещё 17 января, причём дилеров заранее не предупредили, а просто поставили перед фактом. Они были вынуждены объяснять своим клиентам, что желаемый автомобиль, к сожалению, не может быть выпущен.

"Неуклонно растущее количество заказов по всему миру означает, что наш текущий объем производства исчерпан, и, к сожалению, в настоящее время мы не можем принимать какие-либо новые заказы клиентов в Германии", — подтвердила компания в сообщениях на форумах и в СМИ по запросу Automobilwoche.

Завод Magna Steyr в городе Граце (Австрия), где собирают модели G-Class, попросту не справляется со столь высоким спросом, а дефицит микрочипов не позволяет нарастить производство.

В такой ситуации в Mercedes-Benz решились на радикальный шаг – приостановили прием заказов на модель.

Пока неизвестно, когда прием заказов на Mercedes-Benz G-Class будет возобновлен.

Согласно инсайдерской информации, очередь на Гелендвагены уже и так растянулась до четвертого квартала 2024-го. Именно поэтому в Мерседес и решили временно приостановить прием заказов на новые машины.

Отметим, текущая цена на модели G-Class стартует с 104 577 евро - и, учитывая ситуацию на рынке, вряд ли клиенты смогут рассчитывать на скидку.

Mercedes-Benz G-Class продолжает оставаться одной из самых популярных моделей немецкой марки. Так, в двадцать первом по всему миру было реализовано 41 174 таких внедорожников, что является лучшим результатом с 1979 года, то есть с момента выхода оригинального Гелендвагена первого поколения (W460).

Кроме того, автомобили Mercedes-Benz G-Class пользуются большим спросом среди украинских знаменитостей, бизнесменов и политиков. Одним из самых известных Гелендвагенов в Украине является внедорожник народного депутата Александра Дубинского. Раньше он был зеленого цвета.

Фото: Facebook журналиста Сергея Гришина

Правда сразу же после того, как Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа", нардеп перекрасил автомобиль в черный цвет.

Соответствующее фото в соцсетях он прокомментировал следующими словами: "Содрали с себя зеленый подчистую", и признал, что перекрашивание джипа в зеленый цвет было ошибкой.

При этом нардеп отметил, что процедура снятия зеленого цвета обошлась ему в сто долларов.

Как сообщалось ранее, Mercedes-Benz выяснила, что неполадки в некоторых их автомобилях могут привести к возгоранию машины. Поэтому автопроизводитель принял решение отозвать более 800 тысяч своих авто.