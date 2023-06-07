DSV надасть транспортне обладнання для ЗСУ

Транспортно-логістична компанія DSV надасть транспортне обладнання на суму 3,5 мільйона датських крон Збройним силам України. Перша партія вже прибула в Україну 31 травня

Понад рік, після російського вторгнення в Україну, війна створила потребу в різноманітних матеріалах та обладнанні для допомоги країні та її Збройним силам. На знак постійної підтримки України, міжнародна транспортно-логістична компанія DSV передала 15-й та 21-й бригадам транспортне обладнання вартістю близько 3,5 млн данських крон. Серед переданого обладнання - автобуси, вантажівки та причепи, а також додаткове транспортне обладнання. DSV планує завершити поставку всього устаткування до середини червня. Транспортні активи стануть цінним доповненням до Збройних сил України та підтримуватимуть мобілізацію військ та переміщення поставок.

Україна може розраховувати на допомогу для вирішення невідкладних потреб

Йєнс Бьорн Андерсен, Генеральний директор групи компаній DSV, радий підтримати зусилля з надання допомоги та долучитися до підтримки постраждалої від війни країни:

"Я глибоко зворушений стійкістю народу України, який переживає цей складний час. З моменту вторгнення, я пишаюся тим, як DSV об'єднується через нашу глобальну мережу. Наші місцеві представництва розробили кілька ініціатив щодо підтримки України, шляхом надання товарів та послуг, і я радий, що ми можемо продовжувати демонструвати нашу підтримку країні", - зазначив він.

Внесок DSV став результатом діалогу між Йєнсом Бьорн Андерсеном та Михайлом Видойником, Послом України в Королівстві Данія, який надав перелік необхідного обладнання для задоволення потреб бригад української армії.

"У нинішній ситуації потреби нашої армії надзвичайно великі, і ми розраховуємо на активну допомогу наших партнерів. Переконаний, що допомога DSV 15-й та 21-й бригадам Збройних сил України значно посилить логістику на фронті. Крім, цього, я хотів би закликати інші компанії в Данії наслідувати приклад DSV і зробити пожертвування для забезпечення наших Збройних сил тим, що їм необхідно для досягнення успіху. Посольство України в Королівстві Данія готове поділитися списком нагальних потреб для наших бригад", - Посол Михайло Видойник.

Неабиякий запал

Після російського вторгнення в Україну, на початку 2022 року, DSV в Україні ще навесні відновила свою діяльність і відтоді повноцінно працює в країні, де транспорт і логістика мають вирішальне значення для забезпечення доступу до товарів першої необхідності.

Йєнс Бьорн Андерсен підкреслює важливість роботи місцевих співробітників DSV в Україні:

“Я дуже вражений нашими українськими колегами, які продовжують демонструвати неабиякий запал та непохитну відданість справі, забезпечувати безперебійну роботу ланцюгів постачань як для своєї країни, так і за її межами. Внесок DSV на потреби Збройних сил України - це один із способів використання наших можливостей для підтримки наших колег та всіх українців", - зазначає він.