Можливості для виробників залізничної техніки в Україні

Українські виробники залізничної техніки мають значний потенціал для розвитку потужностей та присутності на внутрішньому та світовому ринках.

Потреба у залізничній техніці

Залізниця є домінуючим видом транспорту в нашій країні. Мережею шляхів загальною довжиною близько 20 тис. км залізничники перевезли понад 61% від валового об’єму переміщених вантажів у 2021 році. Укрзалізниця та інші логісти експлуатують значну кількість залізничної техніки, створюючи попит на нові вироби і запчастини. Так, станом на 2019 рік на балансі Укрзалізниці знаходилися 85,2 тис. вантажних вагонів, 4,3 тис. пасажирських, близько 3,9 тис. локомотивів. У інших експлуатантів у 2021 році знаходилися 88,1 тис. вантажних вагонів та 2,5 тис. локомотивів.

Станом на 2019 рік на балансі Укрзалізниці знаходилися 85,2 тис. вантажних вагонів

Наведені дані висвітлюють простір для діяльності виробників ринку залізничної техніки в Україні. Якщо ж подивитись на стан наявного рухомого складу, то потенціал для розвитку виявиться ще більшим.

У 2021 році знос вагонів у Укрзалізниці досяг 87,4%. Середній вік піввагонів становив 23 роки, зерновозів – 36 років. Повністю неробочими були 19,8% піввагонів та 17,2% зерновозів. За оцінками спеціалізованого порталу Rail.insider, середній відсоток зносу рухомого складу інших власників – 57,2%.

Ще більш важка ситуація з локомотивами. Середній вік тепловозів Укрзалізниці перевищував 30 років, а електровозів ­– 40 років, при нормативних 25 та 30 роках відповідно. Загальний знос локомотивів всіх типів становив 96,8%.

Стан виробництва залізничної техніки

За останні роки виробництво залізничної техніки в України переживало періоди як підйому, так і падіння. Ми не беремо до уваги 2022 рік, коли через велику війну випуск техніки знизився найбільш суттєво. Проблеми у галузі з’явилися дещо раніше. Якщо у 2018 році вітчизняними підприємствами вироблено 11,4 тис. вантажних вагонів, у 2019 р. – 10,8 тис., то у 2020 випущено лише біля 3,3 тис. одиниць цього виду рухомого складу, а у 2021 р. – 2,5 тис. одиниць. Електровози та тепловози в Україні майже не виробляються після того, як у 2014 році став окупованим Луганський тепловозобудівний завод. Дніпровський електровозобудівний завод займається тільки ремонтом локомотивів з 2008 року.

За підсумками 2022 року українські підприємства виготовили 1,1 тис. вантажних вагонів, 48 – пасажирських та спеціалізованих, 2,7 тис. тонн запчастин, 1,8 тис. контейнерів.

Експорт залізничної техніки з України

Найкращим для експортерів залізничної техніки за останнє п’ятиріччя був 2019 рік, коли вдалося реалізувати за кордон товарів на $547,4 млн. Однак основними покупцями тоді були Росія та Білорусь, сумарна частка яких у загальному грошовому об’ємі експорту залізничної техніки у 2017-2021 роках склала 57,5%. Серед інших країн-імпортерів виділяються Болгарія – 7,6%, Саудівська Аравія – 3,2%, Німеччина – 2,9%, Литва – 2,7%. Російське-білоруське домінування у сфері закупівлі української залізничної техніки у вказаний період було в усіх товарних сегментах, крім контейнерів. Контейнери найбільше експортувалися у Францію – 39%, Нідерланди – 16%, Німеччину – 11%, США і Польщу – по 10%.

Рекомендації експертів для діючих та потенційних суб’єктів ринку залізничної техніки

Поки йде війна виходити на будь-який ринок в Україні досить ризиковано, але з огляду на накопичений високий потенціал розвитку ринку залізничної техніки закріпитися на ньому доцільно вже сьогодні. На думку експертів, зараз доцільно сконцентруватися на відновленні існуючих підприємств. Основною умовою ефективності на цьому напрямку бізнесу є налагодження каналів експорту продукції.

Як зазначають експерти ринку, вагони українського виробництва мають досить високу якість, проте для успішного виходу на міжнародний ринок виробникам треба отримати сертифікацію ISO та відповідати європейським стандартам. Основним способом просування залізничної техніки на ринку є участь у профільних виставках та конференціях, публікація матеріалів у спеціалізованих виданнях.

Вагони українського виробництва мають досить високу якість, проте для успішного виходу на міжнародний ринок виробникам треба отримати сертифікацію ISO

Для підтримки експортерів в Україні функціонує Офіс з розвитку підприємництва та експорту, який в тому числі підтримує виробників залізничної техніки шляхом організації з партнерами національних стендів на міжнародних виставках, таких як InnoTrans та TRAKO. Зокрема, у 2023 році Офіс з розвитку підприємництва та експорту за підтримки Western NIS Enterprise Fund організували Національний стенд України загальною площею на міжнародній виставці TRAKO 2023 — найбільшій залізничній виставці Польщі й другий за величиною в Європі. За результатами виставки:

- Проведено понад 200 B2b-зустрічей з потенційними партнерами

- Активно ведуться переговори з понад 8 компаніями

- До кінця року очікуються контракти на загальну суму у 2 млн $

У 2024 році планується організація національного стенду України на InnoTrans – найбільшій у світі міжнародній торговельній виставці транспортних технологій та систем.

Експерти сектору також пропонують виробникам залізничної техніки створити галузеву асоціацію для взаємодії з українськими органами та міжнародними структурами.

Найбільш доступні напрямки для експорту залізничної техніки – це країни Балтії та сходу ЄС. Частина з цих країн має залізничну систему, збудовану ще за радянських часів, до якої, переважно, адаптована продукція українських виробників. За товарними сегментами найбільший експортний потенціал мають виробники вантажних вагонів, запчастин та контейнерів.