Возможности для производителей железнодорожной техники в Украине.

Украинские производители железнодорожной техники обладают значительным потенциалом для развития мощностей и присутствия на внутреннем и мировом рынках.

Потребность в железнодорожной технике

Железная дорога является доминирующим видом транспорта в нашей стране. Сетью дорог общей протяженностью около 20 тыс. км железнодорожники перевезли более 61% от валового объема перемещенных грузов в 2021 году. Укрзализныця и другие логисты эксплуатируют значительное количество железнодорожной техники, создавая спрос на новые изделия и запчасти. Так, на 2019 год на балансе Укрзализныци находились 85,2 тыс. грузовых вагонов, 4,3 тыс. пассажирских, около 3,9 тыс. локомотивов. В других эксплуатантах в 2021 году находились 88,1 тыс. грузовых вагонов и 2,5 тыс. локомотивов.

По состоянию на 2019 год на балансе Укрзализныци находились 85,2 тыс. грузовых вагонов

Приведенные данные освещают пространство деятельности производителей рынка железнодорожной техники в Украине. Если же посмотреть на состояние имеющегося подвижного состава, то потенциал для развития окажется еще больше.

В 2021 году износ вагонов в Укрзализныце достиг 87,4%. Средний возраст полувагонов составлял 23 года, зерновозов – 36 лет. Полностью нерабочими были 19,8% полувагонов и 17,2% зерновозов. По оценкам специализированного портала Rail.insider, средний процент износа подвижного состава других владельцев – 57,2%.

Еще более тяжелая ситуация с локомотивами. Средний возраст тепловозов Укрзализныци превышал 30 лет, а электровозов – 40 лет, при нормативных 25 и 30 годах соответственно. Общий износ всех типов локомотивов составил 96,8%.

Состояние производства железнодорожной техники

За последние годы производство железнодорожной техники у Украины переживало периоды как подъема, так и падения. Мы не принимаем во внимание 2022 год, когда из-за большой войны выпуск техники снизился наиболее существенно. Проблемы в отрасли возникли несколько раньше. Если в 2018 году отечественными предприятиями произведено 11,4 тыс. грузовых вагонов, в 2019 г. – 10,8 тыс., то в 2020 году выпущено лишь около 3,3 тыс. единиц этого вида подвижного состава, а в 2021 г. – 2 ,5 тыс. Единиц. Электровозы и тепловозы в Украине почти не производятся после того, как в 2014 году стал оккупирован Луганский тепловозостроительный завод. Днепровский электровозостроительный завод занимается только ремонтом локомотивов с 2008 года.

По итогам 2022 г. украинские предприятия изготовили 1,1 тыс. грузовых вагонов, 48 – пассажирских и специализированных, 2,7 тыс. тонн запчастей, 1,8 тыс. контейнеров.

Экспорт железнодорожной техники из Украины

Лучшим для экспортеров железнодорожной техники за последнее пятилетие был 2019 год, когда удалось реализовать за границу товаров на $547,4 млн. Однако основными покупателями тогда были Россия и Беларусь, суммарная доля которых в общем денежном объеме экспорта железнодорожной техники в 2017 году. В 2021 году составила 57,5%. Среди других стран-импортеров выделяются Болгария – 7,6%, Саудовская Аравия – 3,2%, Германия – 2,9%, Литва – 2,7%. Российское-белорусское доминирование в сфере закупки украинской железнодорожной техники в указанный период было во всех товарных сегментах, кроме контейнеров. Контейнеры больше всего экспортировались во Францию – 39%, Нидерланды – 16%, Германию – 11%, США и Польшу – по 10%.

Рекомендации экспертов для действующих и потенциальных субъектов рынка железнодорожной техники

Пока идет война выходить на любой рынок в Украине достаточно рискованно, но учитывая накопленный высокий потенциал развития рынка железнодорожной техники, закрепиться на нем целесообразно уже сегодня. По мнению экспертов, сейчас целесообразно сконцентрироваться на восстановлении существующих предприятий. Основным условием эффективности на этом направлении бизнеса является отладка каналов экспорта продукции.

Как отмечают эксперты рынка, вагоны украинского производства обладают достаточно высоким качеством, однако для успешного выхода на международный рынок производителям нужно получить сертификацию ISO и соответствовать европейским стандартам. Основным способом продвижения железнодорожной техники на рынке есть участие в профильных выставках и конференциях, публикация материалов в специализированных изданиях.

Вагоны украинского производства обладают достаточно высоким качеством, однако для успешного выхода на международный рынок производителям нужно получить сертификацию ISO

Для поддержки экспортеров в Украине работает Офис по развитию предпринимательства и экспорта, который в том числе поддерживает производителей железнодорожной техники путем организации с партнерами национальных стендов на международных выставках, таких как InnoTrans и TRAKO. В частности, в 2023 году Офис по развитию предпринимательства и экспорта при поддержке Western NIS Enterprise Fund был организован Национальным стендом Украины общей площадью на международной выставке TRAKO 2023 — крупнейшей железнодорожной выставке Польши и второй по величине в Европе. По результатам выставки:

- Проведено более 200 B2b-встреч с потенциальными партнерами

- Активно ведутся переговоры с более чем 8 компаниями

- До конца года ожидаются контракты на общую сумму в 2 млн$

В 2024 году планируется организация национального стенда Украины на InnoTrans – крупнейшей в мире международной торговой выставке транспортных технологий и систем.

Эксперты сектора также предлагают производителям железнодорожной техники создать отраслевую ассоциацию для взаимодействия с украинскими органами и международными структурами.

Наиболее доступными направлениями для экспорта железнодорожной техники являются страны Балтии и востока ЕС. Часть из этих стран имеет железнодорожную систему, построенную еще в советское время, к которой преимущественно адаптирована продукция украинских производителей. По товарным сегментам наибольший экспортный потенциал имеют производители грузовых вагонов, запчастей и контейнеров.