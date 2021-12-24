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Произошел сбой в транспортном сервисе Киева: временно нельзя купить QR-билеты
В Киеве 24 декабря временно нельзя купить QR-билеты или пополнить транспортные карты в приложении, так как произошел технический сбой в транспортном сервисе. Об этом сообщила пресс-служба КП "Главный информационно-вычислительный центр".
Сбой произошел около 11:30 дня. На данный момент в транспорте пассажиры могут воспользоваться только заранее приобретенными билетами и поездками.
Контролеры не имеют права штрафовать пассажиров без билетов до тех пор, пока не устранят неполадки.
В Киевской городской государственной администрации уточнили, что в метрополитене столицы можно оплатить проезд по банковской карте непосредственно на турникете.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Стоит напомнить, что КГГА заявила о планах поднять цены на проезд в общественном транспорте Киева до 20 гривен с 1 января 2022 года.
Однако вскоре мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте не будет рассматриваться до конца отопительного сезона.
Позже в КГГА сообщили, что попытаются сдержать подорожание проезда в общественном транспорте Киева за счет налогов киевлян. Однако неизвестно, поможет ли эта инициатива отложить еще дальше поднятие цен на проезд в общественном транспорте Киева.
Фото: Depositphotos