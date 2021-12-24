Произошел сбой в транспортном сервисе Киева: временно нельзя купить QR-билеты

В Киеве 24 декабря временно нельзя купить QR-билеты или пополнить транспортные карты в приложении, так как произошел технический сбой в транспортном сервисе. Об этом сообщила пресс-служба КП "Главный информационно-вычислительный центр".

Сбой произошел около 11:30 дня. На данный момент в транспорте пассажиры могут воспользоваться только заранее приобретенными билетами и поездками.

Контролеры не имеют права штрафовать пассажиров без билетов до тех пор, пока не устранят неполадки.

"Специалисты транспортного сервиса уже все чинят и обещают сразу сообщить, когда все заработает как следует. Прилагаем усилия, чтобы в будущем году сбоев с транспортным сервисом не случалось", — пообещали в КП.

В Киевской городской государственной администрации уточнили, что в метрополитене столицы можно оплатить проезд по банковской карте непосредственно на турникете.

Стоит напомнить, что КГГА заявила о планах поднять цены на проезд в общественном транспорте Киева до 20 гривен с 1 января 2022 года.

Однако вскоре мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте не будет рассматриваться до конца отопительного сезона.

Позже в КГГА сообщили, что попытаются сдержать подорожание проезда в общественном транспорте Киева за счет налогов киевлян. Однако неизвестно, поможет ли эта инициатива отложить еще дальше поднятие цен на проезд в общественном транспорте Киева.

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