Транзит российского угля в Словакию через Украину приостановлен: УЗ говорит, что она ни при чем

"Укрзализныця" заявляет, что временная остановка транзита угля из России в Словакию через Украину является инициативой именно словацкой стороны, и в конце недели поставки возобновятся.

Как говорится в сообщении украинской госкомпании, инициатором временного запрета на перевозку угля через Украину до станции Ганиска при Кошицах является грузовое подразделение Железнодорожной компании Словакии - ŽSSK Cargo.

"Телеграмму с уведомлением о временном запрете на такие перевозки словацкие коллеги одновременно направили АО "Укрзализныця" и ОАО "Российские железные дороги". Причиной такого запрета было названо заявление компании U.S. Steel Košice, без детализации его содержания", - сообщили в УЗ.

Отмечается, что украинский перевозчик немедленно выполнил требование словацких коллег, как того требуют международные правила и подписанные договоры.

"Такие ограничения вводились и раньше: коллеги неоднократно лимитировали отгрузку сырья для металлургической промышленности, учитывая те или иные операционные задачи. Сообщения о наложении ограничений по инициативе украинской власти не соответствуют действительности", - добавили в компании.

В "Укрзализныце" также заявили, что возобновление поставок угля на станцию ​​Ганиска состоится уже 28 января: соответствующую телеграмму ŽSSK Cargo прислала УЗ в тот же день.

Отметим, что накануне российское издание "Коммерсантъ" сообщило, что Украина с 24 января запретила до особого распоряжения транзит угля марок К, Т, Г, СС, Д, а также концентрата и антрацита из России в адрес завода американской металлургической компании U.S. Steel в городе Кошице.

"Запрет никак не объясняется, но Украина активно пользуется таким инструментом, чтобы решить проблему со скоплением вагонов на границе. Так, ограничения были наложены и на поставки в Польшу. По мнению экспертов, вряд ли американский завод надолго останется без сырья, поскольку власти Словакии потребуют от Киева отменить ограничения", - отмечалось в материале.

СМИ также указывало, что с 1 января УЗ запретила поставку руды и из России, и из Украины для нужд этого словацкого предприятия (железная руда туда поступает в основном из месторождений в Кривом Роге и на Курской магнитной аномалии), а также запретила железнодорожный транзит через Украину в Польшу, объясняя ограничения скоплением вагонов на границе и устаревшей инфраструктурой польской железной дороги.

Напомним, что сама "Укрзализныця" 1 января заявила, что вынужденно пошла на запрет транзитных перевозок из-за "активных работ по модернизации инфраструктуры", в частности электрификации участка Ковель — Изов — Госграница на линии, ведущей в Польшу.