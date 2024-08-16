"Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда до Карпат: де зупинятиметься

Починаючи з 17 серпня регіональний поїзд №816/815 Львів — Рахів — Львів продовжить свій маршрут до зупинки Ділове замість Рахова.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що розклад руху між Львовом (відправлення о 15:22) та Раховом змін не зазнає, а з Рахова поїзд відправиться о 21:24, Берлебаш 21:36-21:37, прибуття у Ділове о 21:49.

У зворотному напрямку потяг відправлятиметься о 03:18, Берлебаш 03:31-03:32, Рахів 03:43 й далі звичним розкладом руху з прибуттям до Львова о 10:07.

В "Укрзалізниці" нагадали, що поїзд зупиняється на станціях Ходорів, Бурштин, Галич, Івано-Франківськ, Делятин, Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель, Ворохта, Вороненко, Лазещина, Ясіня, Свидовець, Кваси, Білин, Рахів, Берлебаш.

Переглянути детальний розклад руху та придбати квитки можна у застосунку "Укрзалізниці, на оновленому вебсайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, АТ "Укрзалізниця" розробляє модель зміни тарифів на пасажирські перевезення. Планується, що вартість квитків залежатиме від популярності маршрутів та часу доби.

"Укрзалізниця" наростила пасажиропотік на 23% за перше півріччя 2024 року

За перші шість місяців 2024 року послугами "Укрзалізниці" скористалися 13,3 мільйона пасажирів, що на 23% або 2,4 мільйона осіб перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

Додамо, що показники пасажирських перевезень "Укрзалізниці" вийшли на довоєнний рівень. За перші чотири місяці 2024 року компанія перевезла на 25% більше пасажирів, ніж за аналогічний період минулого року.

У травні понад 2 мільйони пасажирів скористалися послугами "Укрзалізниці" для подорожей Україною, а ще 200 тисяч – для поїздок за кордон.

У червні компанія встановила новий рекорд, перевізши за добу 100 тисяч пасажирів – це найбільший показник з початку війни, якщо не враховувати період евакуації.