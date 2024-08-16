"Укрзализныця" продолжила маршрут поезда в Карпаты: где будет останавливаться

Начиная с 17 августа региональный поезд №816/815 Львов – Рахов – Львов продолжит свой маршрут до остановки Деловое вместо Рахова.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что расписание движения между Львовом (отправление в 15:22) и Раховом перемен не претерпит, а из Рахова поезд отправится в 21:24, Берлебаш 21:36-21:37, прибытие в Делово в 21:49.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 03:18, Берлебаш 03:31-03:32, Рахов 03:43 и дальше привычным расписанием движения с прибытием во Львов в 10:07.

В "Укрзализныце" напомнили, что поезд останавливается на станциях Ходоров, Бурштын, Галич, Ивано-Франковск, Делятин, Яремче, Микуличин, Татаров-Буковель, Ворохта, Вороненко, Лазещина, Ясиня, Свидовец, Квасы, Билин, Рахов, Берлебаш.

Посмотреть детальное расписание движения и приобрести билеты можно в приложении "Укрзализныци", на обновленном вебсайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Напомним, АО "Укрзализныця" разрабатывает модель изменения тарифов на пассажирские перевозки. Планируется, что стоимость билетов будет зависеть от популярности маршрутов и времени суток.

"Укрзализныця" нарастила пассажиропоток на 23% за первое полугодие 2024 года

За первые шесть месяцев 2024 года услугами "Укрзализныци" воспользовались 13,3 миллиона пассажиров, что на 23% или 2,4 миллиона человек превышает показатели аналогичного периода в прошлом году.

Добавим, что показатели пассажирских перевозок "Укрзализныци" вышли на довоенный уровень. За первые четыре месяца 2024 года компания перевезла на 25% больше пассажиров, чем за аналогичный период в прошлом году.

В мае свыше 2 миллиона пассажиров воспользовались услугами "Укрзализныци" для путешествий по Украине, а еще 200 тысяч – для поездок за границу.

В июне компания установила новый рекорд, перевозя за сутки 100 тысяч пассажиров – это самый большой показатель с начала войны, если не учитывать период эвакуации.