В Україні дозволили ловити раків

30 червня у більшості регіонів України (за винятком водойм Закарпатської області та Дністровського лиману, Кучурганського водосховища та придунайських озер Одещини) закінчилася заборона на лов раків.

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Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Зазначається, що з початку липня рибалкам-аматорам дозволяється лов цих безхребетних з дотриманням правил аматорського та спортивного рибальства.

Зокрема, одній людині за добу можна зловити 30 раків на водоймах загального користування та 50 – на водоймах, де запроваджено платне рибальство.

Лов дозволяється:

ручним збиранням,



волосінню з приманкою,

рогаткою,

розщіпом – не більше п'яти снастей на ловця,



раколовкою-"хапкою" з діаметром не більше 70 см і вічком не більше 22 мм.



Забороняється вилов раків у темний час доби (пізніше години від заходу сонця і раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.

Також у відомстві нагадали про мінімальний розмір раку, який дозволено ловити рибалкам:

- у внутрішніх водоймах та Чорноморському регіоні – 10 см,

- у р. Дунай з придатковою системою, передгирловому просторі, оз. Сасик та Азовському регіоні – 9 см.

За незаконне добування раків передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.

Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3 332 грн.

"Ловіть із задоволенням і не забувайте про відповідальне ставлення до водних жителів", - наголосили у відомстві.