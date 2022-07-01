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В Україні дозволили ловити раків
30 червня у більшості регіонів України (за винятком водойм Закарпатської області та Дністровського лиману, Кучурганського водосховища та придунайських озер Одещини) закінчилася заборона на лов раків.
Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
Зазначається, що з початку липня рибалкам-аматорам дозволяється лов цих безхребетних з дотриманням правил аматорського та спортивного рибальства.
Зокрема, одній людині за добу можна зловити 30 раків на водоймах загального користування та 50 – на водоймах, де запроваджено платне рибальство.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Лов дозволяється:
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ручним збиранням,
- волосінню з приманкою,
- рогаткою,
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розщіпом – не більше п'яти снастей на ловця,
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раколовкою-"хапкою" з діаметром не більше 70 см і вічком не більше 22 мм.
Забороняється вилов раків у темний час доби (пізніше години від заходу сонця і раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.
Також у відомстві нагадали про мінімальний розмір раку, який дозволено ловити рибалкам:
- у внутрішніх водоймах та Чорноморському регіоні – 10 см,
- у р. Дунай з придатковою системою, передгирловому просторі, оз. Сасик та Азовському регіоні – 9 см.
За незаконне добування раків передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.
Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3 332 грн.
"Ловіть із задоволенням і не забувайте про відповідальне ставлення до водних жителів", - наголосили у відомстві.