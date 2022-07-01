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В Украине разрешили ловить раков
30 июня в большинстве регионов Украины (за исключением водоемов Закарпатской области и Днестровского лимана, Кучурганского водохранилища и придунайских озер Одесщины) закончился запрет на ловлю раков.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
Отмечается, что с начала июля рыбакам-любителям разрешается ловля этих беспозвоночных с соблюдением правил любительского и спортивного рыболовства.
В частности, одному человеку в сутки можно поймать 30 раков на водоемах общего пользования и 50 – на водоемах, где внедрено платное рыболовство.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ловля разрешается:
- ручной сборкой,
- леской с приманкой,
- рогаткой,
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расщепом – не больше пяти снастей на ловца.
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раколовкой-"хваткой" с диаметром не более 70 см и ячейкой не более 22 мм.
Запрещается лов раков в темное время суток (позднее часа от заката и раньше часа до его восхода) с применением подсветки.
Также в ведомстве напомнили о минимальном размере рака, который разрешено ловить рыбакам:
- во внутренних водоемах и Черноморском регионе – 10 см,
- в р. Дунай с придаточной системой, предустьевом пространстве, оз. Сасык и в Азовском регионе – 9 см.
За незаконное добывание раков предусмотрено наказание от административных штрафов до уголовной ответственности, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба.
Компенсация за одного незаконно выловленного рака составляет 3 332 грн.
"Ловите с удовольствием и не забывайте об ответственном отношении к водным жителям", - подчеркнули в ведомстве.