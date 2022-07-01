В Украине разрешили ловить раков

30 июня в большинстве регионов Украины (за исключением водоемов Закарпатской области и Днестровского лимана, Кучурганского водохранилища и придунайских озер Одесщины) закончился запрет на ловлю раков.

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Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что с начала июля рыбакам-любителям разрешается ловля этих беспозвоночных с соблюдением правил любительского и спортивного рыболовства.

В частности, одному человеку в сутки можно поймать 30 раков на водоемах общего пользования и 50 – на водоемах, где внедрено платное рыболовство.

Ловля разрешается:

ручной сборкой,

леской с приманкой,

рогаткой,

расщепом – не больше пяти снастей на ловца.



раколовкой-"хваткой" с диаметром не более 70 см и ячейкой не более 22 мм.



Запрещается лов раков в темное время суток (позднее часа от заката и раньше часа до его восхода) с применением подсветки.

Также в ведомстве напомнили о минимальном размере рака, который разрешено ловить рыбакам:

- во внутренних водоемах и Черноморском регионе – 10 см,

- в р. Дунай с придаточной системой, предустьевом пространстве, оз. Сасык и в Азовском регионе – 9 см.

За незаконное добывание раков предусмотрено наказание от административных штрафов до уголовной ответственности, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба.

Компенсация за одного незаконно выловленного рака составляет 3 332 грн.

"Ловите с удовольствием и не забывайте об ответственном отношении к водным жителям", - подчеркнули в ведомстве.