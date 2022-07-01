5 уроків війни для великого бізнесу

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Буду відвертим: ми не вірили, що буде повномасштабна війна. Ось така, як зараз.

Ні, ми не проігнорували новини про скупчення російських військ біля наших кордонів. Наша команда перевірила бомбосховища, сигналізацію, провела кілька тренінгів, приділила увагу підтримці ліквідності.

Але 24 лютого ми не були готові до того, що сталося.

У зв'язку з цим урок перший – уважно поставтеся до оцінки ризиків.

Краще передбачити найгірший сценарій із можливих. Чим потім бути захопленим зненацька.

Напевно, як і всі перші дні ми витратили на те, щоб якось підтримати співробітників і зберегти наше виробництво.

Коли намацали якийсь ґрунт під ногами, почали думати про повернення до роботи. І весь цей час, особливо в перші дні, я та мої колеги отримували потік листів та повідомлень від наших клієнтів з усього світу.

Вони не питали «коли буде моє замовлення». Навпаки, підтримували, пропонували допомогу, зокрема нашим співробітникам, які виїжджали до інших країн.

Коли ти бачиш, як твої клієнти зі США, Європи, Азії, Близького Сходу переживають за Україну це дуже допомагає.

Я вкотре переконався, наскільки важливо будувати з клієнтами довгострокові відносини (і це другий урок). Думати про їхній бізнес, допомагати вирішувати їхні проблеми. Коли у вас будуть складнощі, справжні партнери завжди прийдуть на допомогу.

Звичайно вони не зможуть підтримувати вас постійно. Навіть до війни люди рано чи пізно поступово звикають. Тим більше, якщо це не їхня війна. Згодом на перший план виходять інтереси своєї компанії.

Тому урок третій – не засмучуйтесь, якщо ваші клієнти почнуть більше дивитися на карту України, ніж на специфікацію замовлення.

Отже, почнуть звертатися до ваших конкурентів з інших країн, де немає війни та ризику того, що товар не прийде вчасно через форс-мажор.

Але не треба одразу опускати руки і здаватися. Ми називаємо це «включити Зеленського», маючи на увазі, брати приклад із нашого Президента, який робить критично важливу роботу щодо представлення нашої всенародної боротьби на міжнародній арені – кожній країні – партнеру України та кожної міжнародної організації. З перших тижнів після 24 лютого ми розповідаємо нашим партнерам про ту самовіддачу, про приголомшливу мотивацію, з якою наші співробітники, незважаючи ні на що, продовжують наполегливо робити свою роботу, працювати на нашу перемогу.

І це працює. Тобто комунікація зараз важлива як ніколи (урок номер чотири).

Без проактивного спілкування з клієнтами, тим більше коли вашу країну намагаються знищити, ви нікого не переконаєте у своїй здатності добре виконати роботу.

Навіщо комусь свідомо йти на ризик? Клієнта потрібно переконати, що ризик виправданий, і ваша компанія – найкращий вибір для нього.

Тим часом комунікацію потрібно поєднувати з діями (це п'ятий урок) .

Мало пообіцяти – треба виконати. Відповідати очікуванням клієнта. Тому зараз вся наша команда працює над тим, щоб продовжувати своєчасно постачати якісний товар.

Проблеми із сировиною? Так.

Погано з логістикою? Теж так.

Чи працюють повітряні тривоги і це позначається на ритмічності нашої роботи? Так.

І наші клієнти знають та пам'ятають про це. Але зрештою клієнт чекає від нас замовлену продукцію в узгоджені терміни. І ми маємо шукати можливості, а не причину. Думати, де знайти сировину, якнайшвидше зробити і доставити продукцію клієнту, в жодному разі не допустити компромісу за якістю.

Наше мотто в ці дні – Keep going, продовжувати якнайкраще робити свою роботу.

І це мій заклик до всіх, хто не на передовій – Keep going!

Фото: ua.depositphotos.com