5 уроков войны для большого бизнеса

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Скажу честно: мы не верили, что будет полномасштабная война. Вот такая, как сейчас.

Нет, мы не проигнорировали новости о скоплении российских войск возле наших границ. Наша команда проверила бомбоубежища, сигнализацию, провела несколько тренингов, уделила внимание поддержке ликвидности.

Но 24 февраля мы не были готовы, к тому что произошло.

В связи с этим, урок первый – внимательно отнеситесь к оценке рисков.

Лучше предусмотреть самый плохой сценарий из возможных. Чем потом быть застигнутым врасплох.

Наверное, как и все, первые дни мы потратили на то, чтобы как-то поддержать сотрудников и сохранить наше производство.

Когда нащупали какую-то почву под ногами, начали думать о возвращении к работе. И все это время, особенно в первые дни, я и мои коллеги получали поток писем и сообщений от наших клиентов со всего мира.

Они не спрашивали «когда будет мой заказ». Наоборот, поддерживали, предлагали помощь, в том числе нашим сотрудникам, которые выезжали в другие страны.

Когда ты видишь, как твои клиенты из США, Европы, Азии, Ближнего Востока переживают за Украину, это очень помогает.

Я еще раз убедился, насколько важно строить с клиентами долгосрочные отношения (и это второй урок). Думать об их бизнесе, помогать решать их проблемы. Когда у вас будут сложности, настоящие партнеры всегда придут на помощь.

Конечно, они не смогут поддерживать вас постоянно. Даже к войне люди рано или поздно постепенно привыкают. Тем более, если это не их война. Со временем на первый план выходят интересы своей компании.

Поэтому, урок третий – не разочаровывайтесь, если ваши клиенты начнут больше смотреть на карту Украины, чем на спецификацию заказа.

А значит, начнут обращаться к вашим конкурентам из других стран, где нет войны и риска того, что товар не придет вовремя из-за форс-мажора.

Но не надо раньше времени опускать руки и сдаваться. Мы называем это «включить Зеленского», имея в виду, брать пример с нашего Президента, который делает критически важную работу по представлению нашей всенародной борьбы на международной арене – каждой стране – партнеру Украины и каждой международной организации. С первых недель после 24 февраля мы рассказываем нашим партнерам о той самоотдаче, о потрясающей мотивации, с которой наши сотрудники, несмотря ни на что, продолжают упорно делать свою работу, трудиться на нашу победу.

И это работает. То есть, коммуникация сейчас важна как никогда (урок номер четыре).

Без проактивного общения с клиентами, тем более, когда вашу страну пытаются уничтожить, вы никого не убедите в своей способности хорошо выполнить работу.

Зачем кому-то сознательно идти на риск? Клиента нужно убедить, что риск оправдан и ваша компания – лучший выбор для него.

Между тем, коммуникацию нужно сочетать с действиями (это пятый урок).

Мало пообещать – нужно выполнить. Соответствовать ожиданиям клиента. Поэтому сейчас вся наша команда работает над тем, чтобы продолжать своевременно поставлять качественный товар.

Проблемы с сырьем? Да.

Плохо с логистикой? Тоже да.

Работают воздушные тревоги и это сказывается на ритмичности нашей работы? Да.

И наши клиенты знают и помнят об этом. Но в конечном итоге клиент ожидает от нас заказанную продукцию в согласованные сроки. И мы должны искать возможности, а не причину. Думать, где найти сырье, как быстрее произвести и доставить продукцию клиенту, ни в коем случае не допустить компромисса по качеству.

Наше мотто в эти дни – Keep going, продолжать как можно лучше делать свою работу.

И это мой призыв ко всем тем, кто не на передовой – Keep going!

Фото: ua.depositphotos.com