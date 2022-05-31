Бизнес призывает поддержать законопроект о свободном трудовом договоре

Поддержать во втором чтении и в целом законопроект №5371, направленный на модернизацию трудового законодательства, призвал народных депутатов Украинский Совет Бизнеса.

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Об этом говорится в заявлении коалиции, которое объединяет 100 бизнес-ассоциаций разных отраслей экономики. По мнению авторов заявления, принятие законопроекта позволит отойти от устаревших советских норм, позволит рабочим и работодателям более гибко изменять условия сотрудничества, уменьшит расходы на администрирование трудовых отношений.

Сейчас главными недостатками устаревшего трудового законодательства является сложная система нормирования и оплаты труда, нормирования и учета рабочего времени, предоставление отпусков и т.п.; несоответствие устаревших методов государственного регулирования трудовых отношений реалиям рыночной экономики; критическая забюрократизированность и сложность осуществления трудовых отношений для работодателей и работников, что отрицательно сказывается на динамике процессов хозяйствования и угнетает экономические стимулы.

На ведение учета кадров и документации расходуются значительные финансовые, временные и человеческие ресурсы, а за нарушение многочисленных бюрократических процедур, предусмотренных устаревшим законодательством о труде, бизнесу грозят санкции и штрафы.

"Сейчас крайне необходимы изменения в трудовое законодательство, которые привели бы к созданию рабочих мест, разрушенных в результате войны. Законопроект №5371 дает право людям заключить договор с работодателем на своих условиях, чтобы человек в рыночных условиях мог реализоваться, продавая наемный труд за высокую зарплату. В свободном трудовом договоре будет предусмотрен результат, а не процесс работы - в этом заключается прогрессивный характер документа" , - отмечается в документе.