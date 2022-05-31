Бізнес закликає підтримати законопроєкт про вільний трудовий договір

Підтримати у другому читанні та в цілому законопроект №5371, спрямований на модернізацію трудового законодавства, закликала народних депутатів Українська Рада Бізнесу.

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Про це йдеться в заяві коаліції, яка об’єднує 100 бізнес-асоціацій різних галузей економіки. На думку авторів заяви, ухвалення законопроєкту дозволить відійти від застарілих радянських норм, надасть можливість робітникам та роботодавцям більш гнучко змінювати умови співпраці, зменшить витрати на адміністрування трудових відносин.

Зараз головними недоліками застарілого трудового законодавства є надто складна система нормування і оплати праці, нормування і обліку робочого часу, надання відпусток тощо; невідповідність застарілих методів державного регулювання трудових відносин реаліям ринкової економіки; критична забюрократизованість та складність здійснення трудових відносин для роботодавців і працівників, що негативно позначається на динаміці процесів господарювання та пригнічує економічні стимули.

На ведення обліку кадрів та кадрової документації витрачаються значні фінансові, часові та людські ресурси, а за порушення численних бюрократичних процедур, передбачених застарілим законодавством про працю, бізнесу загрожують санкції і штрафи.

"Зараз вкрай необхідними є зміни до трудового законодавства, які би привели до створення робочих місць, зруйнованих внаслідок війни. Законопроект №5371 надає право людям укласти договір із роботодавцем на своїх умовах, щоб людина у ринкових умовах могла реалізуватися, продаючи найманий труд за високу зарплату. У вільному трудовому договорі буде передбачений результат, а не процес роботи — у цьому полягає прогресивний характер документа", - зазначається в документі.