В Україні зупинили розміщення, обіг та викуп всіх цінних паперів

У четвер, 24 лютого, у Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на позачерговому засіданні прийняли рішення тимчасово з 11:00 цього ж дня зупинити розміщення, обіг та викуп всіх цінних паперів, а також проведення операцій в системі депозитарного обліку та системах клірингового обліку осіб.

Йдеться про тих осіб, які провадять клірингову діяльність, окрім проведення операцій, необхідних для здійснення Національним банком монетарної та грошово-кредитної політики і Міністерством фінансів операцій з обслуговування державного боргу, йдеться у повідомленні регулятора.

Депозитарним установам, яким Національним депозитарієм відкрито агреговані рахунки, невідкладно забезпечити передання копій оригінальних інформаційних масивів системи депозитарного обліку, сформованих станом на 11:00 24 лютого 2022 року, до Національного депозитарію України для забезпечення його подальшого резервного копіювання та зберігання.

Тимчасово з 11:00 четверга, 24 лютого Нацкомісія, зокрема, видала наступні накази:

компаніям з управління активами, зберігачам активів інституту спільного інвестування (ІСІ) та зберігачам активів недержавних пенсійних фондів (НПФ) зупинити проведення операцій з активами ІСІ та НПФ відповідно;

адміністраторам НПФ зупинити проведення операцій в системах персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів, крім проведення операцій, визначених регулятором;

особам, які провадять діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, зупинити проведення операцій з активами фондів фінансування будівництва (ФФБ) та фондів операцій з нерухомістю (ФОН).

У Нацкомісії запевнили, що роблять усе, щоб зберегти дані і запобігти їхній втраті, і закликають всіх сприяти регулятору в цьому.