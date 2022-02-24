В Украине остановили размещение, обращение и выкуп всех ценных бумаг

В четверг, 24 февраля, в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на внеочередном заседании приняли решение временно с 11:00 в этот же день остановить размещение, оборот и выкуп всех ценных бумаг, а также проведение операций в системе депозитарного учета и системах клирингового учета лиц

Речь идет о лицах, которые осуществляют клиринговую деятельность, кроме проведения операций, необходимых для осуществления Национальным банком монетарной и денежно-кредитной политики и Министерством финансов операций по обслуживанию государственного долга, говорится в сообщении регулятора.

Депозитарным учреждениям, которым Национальным депозитарием открыты агрегированные счета, безотлагательно обеспечить передачу копий оригинальных информационных массивов системы депозитарного учета, сформированных по состоянию на 11:00 24 февраля 2022 года, в Национальный депозитарий Украины для обеспечения дальнейшего резервного копирования и хранения.

Временно с 11:00 четверга, 24 февраля, Нацкомиссия, в частности, издала следующие приказы:

компаниям по управлению активами, хранителям активов института совместного инвестирования (ИСИ) и хранителям активов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) остановить проведение операций с активами ИСИ и НПФ соответственно;

администраторам НПФ остановить проведение операций в системах персонифицированного учета участников негосударственных пенсионных фондов, кроме проведения операций, определенных регулятором;

лицам, которые осуществляют деятельность по управлению имуществом для финансирования объектов строительства и/или совершения сделок с недвижимостью, остановить проведение операций с активами фондов финансирования строительства (ФФС) и фондов сделок с недвижимостью (ФОН).

В Нацкомиссии заверили, что делают все, чтобы сохранить данные и предотвратить их утрату, и призывают всех содействовать регулятору в этом.