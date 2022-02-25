Валютну кризу поборемо. Зокрема, офіційний курс долара не зміниться

У середу, 23 лютого, відбулися останні повноцінні торги на міжбанку, коли курс гривні щодо долара оновив мінімуми лютого 2015 року. Нацбанк виходив на ринок із валютними інтервенціями на продаж, проте це не допомогло стримати натиску спекулянтів.

Як нагадує у коментарі Delo. ua аналітик Roboforex Андрій Гойлов, згідно з постановою НБУ, комерційні банки тепер працюватимуть тільки на купівлю іноземних валют. З цієї причини не варто очікувати на суттєву зміну офіційних валютних курсів.

Торгова сесія середи завершилася на рівні 29,95 грн/$, курс євро зріс до позначки 33,41 грн/ € .

На аукціоні Мінфіну з розміщення ОВДП минулого вівторка найбільшим попитом користувалися папери з коротким терміном обігу. До держбюджету було залучено 3,48 млрд грн. На тлі невдалого розміщення минулого тижня це дуже непоганий результат.

Проте закордонні інвестори продовжують скорочувати свої портфелі до ОВДП. З початку року обсяг їх вкладень у цьому активі знизився на 17,87 млрд. грн. – до 74,78 млрд. грн.

Польща має намір надати нашій країні фінансову допомогу в сумі $1 млрд. З огляду на обіцянки МВФ, Світового банку, Великої Британії та Канади є всі підстави розраховувати на подолання цієї локальної валютної кризи.