Рубль впав ще більше через повідомлення про можливе ембарго США на російську нафту

Російський рубль вранці 7 березня впав відразу на 10%, подешевшавши до 138 рублів за долар. Цьому сприяли новини, що США розглядають варіанти відмови від російської нафти, а саме ембарго на імпорт.

Про це повідомляє видання The Bell.

Американські ЗМІ, зокрема, Bloomberg і телеканал NBC, повідомляли, що адміністрація Байдена розглядає можливість заборони імпорту російської нафти в США без участі союзників у Європі.

"Ми ведемо надзвичайно активні обговорення з європейськими партнерами про заборону імпорту російської нафти в наші країни, з урахуванням підтримки постійної глобальної пропозиції нафти", — розповів держсекретар США Ентоні Блінкен.

Станом на 13:30 7 березня на ринку Forex курс долара досяг уже 140 рублів, євро — 150 рублів.

Щодо гривні, то після початку війни українська національна валюта почала втрачати свої позиції, проте незабаром стабілізувалася, хоча курс долара, як і раніше, високий.

Станом на початок другого тижня війни долар на чорному ринку України подорожчав у середньому до 33-39 грн/$. А вже 7 березня курс національної валюти в обмінниках – 32-37 грн/$.

Голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголошує, що є причини для стійкості гривні.

"І це зрозуміло, рівень підтримки нашої країни на міжнародній арені, золотовалютні резерви НБУ та злагодженість роботи нашої системи переконує, що наша гривня не з тих, хто здається та худне на нервах", — написав Гетманцев у Facebook, коментуючи курс гривні та рубля.

З 24 лютого міжбанк в Україні працює в особливому режимі воєнного часу. Усі операції в іноземних валютах відбуваються виключно за участю НБУ. Комерційні банки одержують екстрене рефінансування від регулятора, а інфраструктура системи електронних платежів (СЕП) перенесена до західних регіонів України. Така злагоджена система забезпечує стійкість гривні.