На Луганщину зайшли російські танки під прикриттям ОБСЄ: точаться бої, відомо про трьох загиблих українських прикордонників

Біля Червоної Талівки, Мілово та Городища на Луганщині зайшли російські танки, а біля Скадовська українських прикордонників обстрілюють з вертольотів. Українська армія тримає оборону.

На Луганщині на рубежі Червона Талівка, Мілове, Городище зайшли російські танки, а поблизу Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють із вертольотів. Про це повідомили у державній прикордонній службі.

"У Луганській області на рубежі Червона Талівка, Мілово, Городище зайшли колони російських танків. Ворог підступно виставив попереду колони автомобілі білого кольору із символікою ОБСЄ. Зараз на цьому рубежі йдуть бойові дії", - повідомляє на своїй Facebook-сторінці Державна прикордонна служба.

За словами прикордонників, разом із ЗСУ та НГУ українська армія тримає оборону, але у боях на Луганщині вже загинули троє прикордонників. У районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють із вертольотів.