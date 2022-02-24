На Луганщину зашли российские танки под прикрытием ОБСЕ: идут бои, известно о трех погибших украинских пограничниках

В Луганскую область у Красной Таловки, Милово и Городища зашли российские танки, а у Скадовска украинских пограничников обстреливают с вертолетов. Украинская армия держит оборону.

В Луганской области на рубеже Красная Таловка, Милово, Городище зашли колонны российских танков, прикрываясь авто белого цвета с символикой ОБСЕ. Об этом сообщили в государственной пограничной службе.

"В Луганской области на рубеже Красная Таловка, Милово, Городище зашли колонны российских танков. Враг коварно выставил впереди колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ. Сейчас на этом рубеже идут боевые действия", — сообщает на своей Facebook-странице Государственная пограничная служба.

По словам пограничников, вместе с ВСУ и НГУ украинская армия держит оборону, но в боях на Луганщине уже погибли трое пограничников. В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов.