Суркіса затримали на кордоні з Польщею

Нардепа Григорія Суркіса, який за сумісництвом є одним із президентів ФК "Динамо", затримали на кордоні з Польщею. Про це повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

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За попередньою інформацією, нардеп хотів виїхати з України "зеленим коридором", із собою він намагався провезти 13 пар годинників. Їх не було у декларації Суркіса, тому митниця відмовила у вивезенні годинників з України.

За словами співрозмовника видання, протокол про недекларування не складали. Його затримали, тепер депутат на кордоні двох країн чекає на рішення про те, пропустять його до Польщі чи ні.

Раніше повідомлялося, що Григорій Суркіс та його брат Ігор виїхали з України у перші дні повномасштабного вторгнення РФ до України. Але тоді вони виїжджали до Угорщини.

За даними ЗМІ, Суркіси поїхали без декларування готівки на митниці, хоча на угорському митному пункті оформили у себе готівку 17,6 мільйона доларів. Після цього ГБР розпочало кримінальне провадження щодо інспекторів поста "Вилок" Закарпатської митниці, через який Суркіси в'їхали до Угорщини.