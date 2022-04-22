Суркиса задержали на границе с Польшей — СМИ

Нардепа Григория Суркиса, который по совместительству является одним из президентов ФК "Динамо", задержали на границе с Польшей. Об этом сообщает издание “Украинская правда” со ссылкой на собственные источники.

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По предварительной информации, нардеп хотел выехать из Украины по "зеленому коридору", с собой он пытался провезти 13 пар часов. Их не было в декларации Суркиса, поэтому таможня отказала в вывозе часов из Украины.

По словам собеседника издания, протокол о недекларировании не составляли. Его задержали, теперь депутат на границе двух стран ждет решения о том, пропустят его в Польшу или нет.

Ранее сообщалось, что Григорий Суркис и его брат Игорь выехали из Украины в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину. Но тогда они выезжали в Венгрию.

По данным СМИ, Суркисы уехали без декларирования наличных денег на таможне, хотя на венгерском таможенном пункте оформили у себя наличные 17,6 миллиона долларов. После этого ГБР начало уголовное производство в отношении инспекторов поста "Вилок" Закарпатской таможни, через который Суркисы въехали в Венгрию.