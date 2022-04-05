На 5 квітня погодили 7 гуманітарних коридорів: Верещук назвала маршрути

У вівторок, 5 квітня, погоджено сім гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів із зон бойових дій. Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Окупанти продовжують блокувати проїзд до Маріуполя для автобусів, але мирні жителі можуть виїхати з міста своїм транспортом. "Зелений коридор" із Маріуполя у Запоріжжі погоджений.

"Окупанти заблокували представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста в місті Мангуш. Після переговорів уночі їх звільнили та відправили у бік Запоріжжя", — додала Верещук.

Громадяни зможуть дістатися 5 квітня із Бердянська до Запоріжжя на власному транспорті. При цьому з міста Мангуш до Бердянська їдуть 7 автобусів. Вони забиратимуть у місті людей для евакуації у Запоріжжя.

"Окрім цього, на в'їзді до Василівки зараз чекають проїзд 15 автобусів для евакуації людей з Бердянська. Після проїзду цієї колони автобусів із міста Запоріжжя планується відправка додаткових автобусів за маршрутом до Бердянська", — наголосила міністр.

Для евакуації людей із Томака у Запоріжжя до 10:00 планується відправлення автобусів.

Автобусами людей також вивозитимуть за такими маршрутами: