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На 5 квітня погодили 7 гуманітарних коридорів: Верещук назвала маршрути
У вівторок, 5 квітня, погоджено сім гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів із зон бойових дій. Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Окупанти продовжують блокувати проїзд до Маріуполя для автобусів, але мирні жителі можуть виїхати з міста своїм транспортом. "Зелений коридор" із Маріуполя у Запоріжжі погоджений.
"Окупанти заблокували представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста в місті Мангуш. Після переговорів уночі їх звільнили та відправили у бік Запоріжжя", — додала Верещук.
Громадяни зможуть дістатися 5 квітня із Бердянська до Запоріжжя на власному транспорті. При цьому з міста Мангуш до Бердянська їдуть 7 автобусів. Вони забиратимуть у місті людей для евакуації у Запоріжжя.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Окрім цього, на в'їзді до Василівки зараз чекають проїзд 15 автобусів для евакуації людей з Бердянська. Після проїзду цієї колони автобусів із міста Запоріжжя планується відправка додаткових автобусів за маршрутом до Бердянська", — наголосила міністр.
Для евакуації людей із Томака у Запоріжжя до 10:00 планується відправлення автобусів.
Автобусами людей також вивозитимуть за такими маршрутами:
- з міста Сєвєродонецьк до Бахмута (місце збору: проспект Хіміків, 28);
- з міста Лисичанськ до Бахмута (місце збору: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324);
- з міста Попасна до Бахмута (місце збору: вул. Першотравнева, 42);
- із селища Гірське до міста Бахмут (місце збору: вул. Гагаріна, 13).