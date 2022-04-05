На 5 апреля согласовали 7 гуманитарных коридоров: Верещук назвала маршруты

Во вторник, 5 апреля, согласовано семь гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из зон боевых действий. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Оккупанты продолжают блокировать проезд в Мариуполь для автобусов, но мирные жители могут выехать из города своим транспортом. "Зеленый коридор" из Мариуполя в Запорожье согласован.

"Оккупанты заблокировали представителей Международного Комитета Красного Креста в городе Мангуш. После переговоров ночью их освободили и отправили в сторону Запорожья", — добавила Верещук.

Граждане смогут добраться 5 апреля из Бердянска в Запорожье на собственном транспорте. При этом из города Мангуш в Бердянск едут 7 автобусов. Они будут забирать в городе людей для эвакуации в Запорожье.

"Кроме этого, на въезде в Васильевку сейчас ждут проезд 15 автобусов для эвакуации людей из Бердянска. После проезда этой колонны автобусов из города Запорожья планируется отправка дополнительных автобусов по маршруту в Бердянск", — подчеркнула министр.

Для эвакуации людей из Томака в Запорожье к 10:00 планируется отправка автобусов.

Автобусами людей также будут вывозить по следующим маршрутам: