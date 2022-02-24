Поліція закликає повідомляти про "підозрілих осіб із червоними елементами на одязі"

Національна поліція посилила заходи щодо забезпечення правопорядку на вулицях сіл та міст у зв'язку з агресією Росії щодо України та закликає повідомляти про підозрілих осіб на вулицях. Про це йдеться у повідомленні відомства.

"Правоохоронці звертають увагу людей на необхідність приділяти підвищену увагу підозрілим особам та предметам. Про всі підозрілі речі, а також підозрілі особи з червоними елементами на одязі слід повідомляти на спецлінію поліції 102", — сказано в ньому.

Також правоохоронці закликають усіх цивільних осіб не виходити на вулицю у форменому чи тактичному одязі.

Раніше глава Нацполіції Ігор Клименко підняв особовий склад органів і підрозділів відомства по бойовій тривозі. Також він віддав наказ про видачу зброї ветеранам органів внутрішніх справ, які виявили бажання захищати Україну від збройної агресії РФ.

Як пояснив у свою чергу на сторінці у Facebook мер Львова Андрій Садовий, люди у камуфляжі із червоною стрічкою можуть бути диверсантами.

"Повідомлення від антитерористичного штабу. Люди у камуфляжній формі із червоною стрічкою можуть бути диверсантами. Якщо зафіксували осіб із підозрілою поведінкою – одразу повідомляйте на 102. Будьте пильними та обережними!" – закликав він.