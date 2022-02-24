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Поліція закликає повідомляти про "підозрілих осіб із червоними елементами на одязі"
Національна поліція посилила заходи щодо забезпечення правопорядку на вулицях сіл та міст у зв'язку з агресією Росії щодо України та закликає повідомляти про підозрілих осіб на вулицях. Про це йдеться у повідомленні відомства.
"Правоохоронці звертають увагу людей на необхідність приділяти підвищену увагу підозрілим особам та предметам. Про всі підозрілі речі, а також підозрілі особи з червоними елементами на одязі слід повідомляти на спецлінію поліції 102", — сказано в ньому.
Також правоохоронці закликають усіх цивільних осіб не виходити на вулицю у форменому чи тактичному одязі.
Раніше глава Нацполіції Ігор Клименко підняв особовий склад органів і підрозділів відомства по бойовій тривозі. Також він віддав наказ про видачу зброї ветеранам органів внутрішніх справ, які виявили бажання захищати Україну від збройної агресії РФ.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як пояснив у свою чергу на сторінці у Facebook мер Львова Андрій Садовий, люди у камуфляжі із червоною стрічкою можуть бути диверсантами.
"Повідомлення від антитерористичного штабу. Люди у камуфляжній формі із червоною стрічкою можуть бути диверсантами. Якщо зафіксували осіб із підозрілою поведінкою – одразу повідомляйте на 102. Будьте пильними та обережними!" – закликав він.