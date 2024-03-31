Франція готує новий пакет військової допомоги для України: що включатиме

Франція відправить в Україну сотні бронемашин старого зразка, які все ще є функціонуючими, а також ракети Aster.

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Про це повідомив міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню, передає видання Le Monde.

"Для утримання такої великої лінії фронту українська армія потребує, зокрема, наші броньовані фронтові машини (VAB): це абсолютно ключовий засіб для мобільності військ", - зазначив він.

"Це старе обладнання, яке досі працює, може принести значну користь Україні. Ми можемо говорити про сотні бронетранспортерів у 2024 і на початку 2025 року", - повідомив Лекорню.

За його словами, бронетранспортери VAB, вік яких налічує вже понад 40 років, будуть замінені у французькій армії на бронеавтомобілі нового покоління Griffon.

Крім того, враховуючи потребу Києва посилити свої можливості ППО, Париж також розблокує нову партію ракет Aster 30 для системи SAMP/T MAMBA, яка є аналогом американського Patriot.

"Також ми розробляємо дистанційно керовані боєприпаси в дуже стислі терміни, щоб передати їх Україні вже цього літа", - додав міністр.

За словами Лекорню, Париж закликав французьку оборонну промисловість виробляти більше продукції, щоб задовольнити потреби своєї армії та забезпечити довгострокову підтримку України.

Нагадаємо, Франція та Німеччина домовилися про відкриття українського підрозділу компанії KNDS, де виготовлятимуть запчастини та проводитимуть навчання персоналу.

Додамо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни-партнери та союзники створять коаліцію для постачання Україні ракет середньої та великої дальності. Також Франція підтримала план закупівлі боєприпасів за межами Європи, щоб швидше доставити вкрай необхідну військову техніку в Україну.

Також нагадаємо, що 16 лютого президент України Володимир Зеленський під час візиту до Франції підписав в Парижі з президентом Макроном двосторонню угоду про безпекову співпрацю, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.