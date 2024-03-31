Франция готовит новый пакет военной помощи для Украины: что будет включать

Франция отправит в Украину сотни все еще функционирующих бронемашин старого образца, а также ракеты Aster.

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Об этом сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, передает издание Le Monde.

"Для удержания такой большой линии фронта украинская армия нуждается, в частности, в наших бронированных фронтовых машинах (VAB): это абсолютно ключевое средство для мобильности войск", - отметил он.

"Это старое оборудование, которое до сих пор работает, может принести значительную пользу Украине. Мы можем говорить о сотнях бронетранспортеров в 2024 и начале 2025 года", - сообщил Лекорню.

По его словам, бронетранспортеры VAB, возраст которых насчитывает уже более 40 лет, будут заменены во французской армии на бронеавтомобили нового поколения Griffon.

Кроме того, учитывая потребность Киева усилить свои возможности ПВО, Париж также разблокирует новую партию ракет Aster 30 для системы SAMP/T MAMBA, аналога американского Patriot.

"Также мы разрабатываем дистанционно управляемые боеприпасы в очень сжатые сроки, чтобы передать их Украине уже этим летом", - добавил министр.

По словам Лекорню, Париж призвал французскую оборонную промышленность производить больше продукции, чтобы удовлетворить потребности своей армии и обеспечить долгосрочную поддержку Украины.

Напомним, Франция и Германия договорились об открытии украинского подразделения компании KNDS, где будут производить запчасти и проводить обучение персонала.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны-партнеры и союзники создадут коалицию для поставки Украине ракет средней и большой дальности. Также Франция поддержала план закупки боеприпасов за пределами Европы, чтобы поскорее доставить крайне необходимую военную технику в Украину.

Также напомним, что 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Францию подписал в Париже с президентом Макроном двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины.