Россия может предпринять ответные меры на новые правила въезда россиян в Украину

11 июля 2017, 09:14
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В России назвали введение системы предварительной электронной регистрации для граждан РФ, въезжающих в Украину, "установлением визового режима"

Россия может предпринять ответные меры на новые правила въезда россиян в Украину | Политика | Дело Увеличить картинку

Россия примет меры в ответ на ужесточение правил въезда в Украину, "которое можно считать визовым режимом", заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Введение системы предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих на Украину, или так называемого биометрического контроля — это, по сути дела, установление визового режима между нашими странами, и его "упаковка" принципиального значения не имеет", — отметил Клинцевич.

Он подчеркнул, что, судя по последним заявлениям, Киев уже решился на введение подобных мер, "а потому наш долг предупредить — ответные шаги обязательно последуют".

"Об этом очень непросто говорить, но они в определенной степени могут затронуть четыре миллиона украинцев, работающих в России", — отметил парламентарий. Он не исключил, что кого-то из них придется "вежливо попросить" покинуть РФ: "Россия должна прежде всего отстаивать интересы своих граждан", — заключил законодатель.

Напомним, 10 июля секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что от россиян будут требовать предварительную регистрацию во время поездок в Украину.

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Теги: россия , война с россией , александр турчинов , виза

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Россия может предпринять ответные меры на новые правила въезда россиян в Украину | Политика | Дело
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