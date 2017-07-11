Россия может предпринять ответные меры на новые правила въезда россиян в Украину

Россия примет меры в ответ на ужесточение правил въезда в Украину, "которое можно считать визовым режимом", заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Введение системы предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих на Украину, или так называемого биометрического контроля — это, по сути дела, установление визового режима между нашими странами, и его "упаковка" принципиального значения не имеет", — отметил Клинцевич.

Он подчеркнул, что, судя по последним заявлениям, Киев уже решился на введение подобных мер, "а потому наш долг предупредить — ответные шаги обязательно последуют".

"Об этом очень непросто говорить, но они в определенной степени могут затронуть четыре миллиона украинцев, работающих в России", — отметил парламентарий. Он не исключил, что кого-то из них придется "вежливо попросить" покинуть РФ: "Россия должна прежде всего отстаивать интересы своих граждан", — заключил законодатель.

Напомним, 10 июля секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что от россиян будут требовать предварительную регистрацию во время поездок в Украину.