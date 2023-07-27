Ощадбанк кредитуватиме купівлю сільгосптехніки John Deere: є пряма домовленість з виробником

Ощадбанк кредитуватиме українських аграріїв на купівлю техніки відомого американського виробника John Deere. Як ідеться у повідомленні державної фінустанови, відповідний договір про співпрацю 26 липня було підписано з компанією John Deere Financial.

"Метою цього співробітництва є підтримка українських аграріїв у важкий воєнний час шляхом надання фінансування на придбання нової техніки на умовах, кращих за загальні ринкові умови", - зазначають у банку.

Фінансування надаватиметься на термін від 1 до 5 років за фіксованою або змінюваною ставкою на вибір (у повідомленні цей аспект не конкретизується). Комісії за видачу та дострокове погашення кредиту відсутні, авансовий платіж має складати від 20% вартості техніки.

Серед переваг партнерської програми також називається пріоритетний розгляд та скорочений час прийняття рішення про кредитування; спрощений перелік фінансових документів для отримання рішення; відсутність вимог щодо оцінювання та нотаріального оформлення заставного майна; а також оперативна комунікація з персональним менеджером, відповідальним за партнерські програми на регіональному рівні.

"Це перша з початку активних військових дій партнерська програма в Ощаді, яка запроваджена безпосередньо з виробником, а не регіональним дилером. Кількість наших клієнтів мікро-, малого і середнього бізнесу збільшується, а отже кількість вигідних партнерських програм також продовжуватиме зростати. Наразі в Ощадбанку діє більше 300 таких програм", – зазначила членкиня правління Ощадбанку Наталя Буткова-Вітвіцька.

Deere & Company є світовим лідером у постачанні сільськогосподарського, садового, будівельного та лісогосподарського обладнання, а John Deere Financial - відповідно, одним із найбільших постачальників фінансових послуг клієнтам у сільському господарстві, садівництві, будівництві та лісництві.

Нагадаємо також, що ще наприкінці квітня Ощадбанк оновив умови реструктуризації кредитів бізнес-клієнтів, що постраждали від російської агресії, уможлививши зниження процентної ставки до 0% або відстрочення за платежами по тілу кредиту.