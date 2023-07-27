Ощадбанк будет кредитовать покупку сельхозтехники John Deere: есть прямая договоренность с производителем

Ощадбанк будет кредитовать украинских аграриев на покупку техники известного американского производителя John Deere. Как говорится в сообщении государственного учреждения, соответствующий договор о сотрудничестве 26 июля был подписан с компанией John Deere Financial.

"Целью этого сотрудничества является поддержка украинских аграриев в тяжелое военное время путем предоставления финансирования на приобретение новой техники на условиях лучших, чем общерыночные", - отмечают в банке.

Финансирование будет предоставляться на срок от 1 до 5 лет по фиксированной или изменяемой ставке по выбору (в сообщении этот аспект не конкретизируется). Комиссии за выдачу и досрочное погашение кредита отсутствуют, а авансовый платеж должен будет составлять от 20% от стоимости техники.

Среди преимуществ партнерской программы также называют приоритетное рассмотрение и сокращенное время принятия решения о кредитовании; упрощенный перечень финансовых документов для получения решения; отсутствие требований по оценке и нотариальному оформлению залогового имущества; а также оперативная коммуникация с персональным менеджером, ответственным за партнерские программы на региональном уровне.

"Это первая с начала активных военных действий партнерская программа в Ощаде, которая введена непосредственно совместно с производителем, а не региональным дилером. Количество наших клиентов микро-, малого и среднего бизнеса увеличивается, а значит, количество выгодных партнерских программ также будет продолжать расти. Сейчас в Ощадбанке действует более 300 таких программ", - отметила член правления Ощадбанка Наталья Буткова-Витвицкая.

Отметим, Deere & Company является мировым лидером в снабжении сельскохозяйственного, садового, строительного и лесохозяйственного оборудования, а John Deere Financial – соответственно, одним из крупнейших поставщиков финансовых услуг клиентам в сельском хозяйстве, садоводстве, строительстве и лесничестве.

Напомним также, что еще в конце апреля Ощадбанк обновил условия реструктуризации кредитов бизнес-клиентов, пострадавших от российской агрессии, сделав возможным снижение процентной ставки до 0% или отсрочку по платежам по телу кредита.