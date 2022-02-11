В Украине представили первое в мире пиво без углеводов

Пивоваренная компания "AB InBev Efes Украина" представила первое в мире пиво с нулевым содержанием углеводов — Bud Light Next от бренда Budweiser.

"Пиво может похвастаться содержанием 4% алкоголя, 80 калориями, а также легким и освежающим вкусом", — отмечается в сообщении компании.

Выпуск нового продукта приурочен к так называемому "Супербоулу" — финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США, которая пройдет 14 февраля.

"Десять лет создания Bud Light Next — это символ нашей постоянной приверженности инновациям... "Ноль" — это не только содержание углеводов, но и символ того, что в жизни фанатов этого пива будет ноль помех", — комментирует вице-президент Anheuser-Busch InBev по маркетингу пива Bud Light Энди Голер.

Компания также проведет акцию с розыгрышем семи призов по 10 тысяч долларов. Для этого нужно разместить в соцсетях фото со знаком ноль, например, на бочке пива или на дорожном знаке, добавляя хештег #SpotAZero и #Sweepstakes. Интернет-лотерея продлится до 18 февраля.

"AB InBev Efes Украина" является совместным предприятием крупнейшей в мире пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev и компании Anadolu Efes. Торговая марка Bud принадлежит первой из них.

В Украине AB InBev Efes имеет три пивоварни: в Чернигове, Харькове и Николаеве. Портфель ее пивных брендов кроме Bud состоит из ТМ Corona Extra, Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Staropramen, Velkopopovický Kozel, "Старый мельник", Miller, Tripel Karmeliet, Kwak, Cubanisto, Boddingtons Pub Ale, "Черниговское", "Рогань", "Янтарь", а также кваса "Село и люди" и сидра "Де Сад".