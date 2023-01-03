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За період війни в Україні укладено майже 42 тисяч земельних угод: в якому регіоні надорожча земля
З 24 лютого 2022 року по сьогодні укладено 41 979 угод на ринку землі. Вони охоплюють площу в 77 668 га.
Про це повідомляє Міністерство агрополітики України.
Найактивнішими регіонами (за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини) стали Хмельниччина (8,1 тис. га); Вінниччина (8 тис. га); Полтавщина (8 тис. га); Кіровоградщина (7,8 тис. га); Дніпропетровщина (7,6 тис. га).
За останні два тижні було укладено 5 389 правочинів у межах ринку землі за площею в понад 11 тис. га.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У цілому станом на сьогодні за увесь період функціонування ринку землі укладено 142 945 земельних угод за площею в 322 194 га.
Наразі подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5665 нотаріусів. Усього заяв – 6380, із них погоджено – 5555, відмову отримали 825.
Лідерами за площами землі, щодо яких зафіксовано правочини, за увесь період є:
- Харківщина (39,5 тис. га).
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Дніпропетровщина (29 тис. га).
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Полтавщина (26,3 тис. га).
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Кіровоградщина (26,1 тис. га).
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Херсонщина (21 тис. га).
Середня ціна 1 га землі в Україні становить 52 462 грн. Такий показник отримано на основі 117 586 угод із продажу землі за площею в 268,3 тис. га.
Вартість одного гектара землі на Івано-Франківщині, яка перебуває в топі рейтингу, сягає 292,7 тис. грн.
Зазначається, що нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.
Нагадаємо, що протягом останніх дев'яти місяців в Україні на купівлю землі було укладено 31 тисячу угод на загальну площу понад 56 тис. гектарів.